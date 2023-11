Napoli tra le ultime in classifica: inusuale dato sugli azzurri

Una particolare statistica è stata a poco accostata al Napoli. Gli azzurri sarebbero tra le ultime squadre in Serie A sotto tale aspetto.

In casa Napoli, soprattutto nelle ultime 2 stagioni, il calciomercato ha assunto un’importanza quasi vitale. Le passate due estati all’ombra del Vesuvio sono state infatti caratterizzate da tanti addii dolorosi nonché da molte trattative saltate, in grado di imprimersi notevolmente nelle menti dei tifosi. Insigne, Mertens, Koulibaly, e poi ancora Fabian o Kim i nomi ancora oggi ricordati dai supporter partenopei, che in quel di luglio hanno avuto modo di soffrire anche a causa del caso Gabri Veiga.

Si è quindi tornati da poco a trattare di calciomercato in casa Napoli nelle ultime settimane. Questo, a causa del serio infortunio patito da Mario Rui, che ha spinto Meluso e Micheli a gettare l’occhio anche sulla lista svincolati. Una pratica non propriamente consona alla squadra azzurra, come riportato dalla particolare classifica ad opera di Tranfermarkt.

Ingaggio svincolati, il Napoli tra le ultime squadre di Serie A

Parecchi tifosi del Napoli sono a conoscenza della non particolare predisposizione della propria squadra ad attingere dalla lista svincolati. Un dato confermato anche dalla redazione di Transfermarkt nelle ultime ore, tramite la diramazione di una particolare classifica inerente alla Serie A. Essa mette infatti a confronto il valore di mercato acquisito nelle stagioni dagli ingaggi a parametro zero dei vari club. Possibile notare quindi la presenza degli azzurri nei bassifondi della graduatoria, che è la seguente:

Inter: 8 parametri zero dal valore complessivo di 112 milioni; Roma: 6 parametri zero dal valore complessivo di 86 milioni; Lazio: 5 parametri zero dal valore complessivo di 56 milioni; Juventus: 2 parametri zero dal valore complessivo di 40 milioni; Udinese: 8 parametri zero dal valore complessivo di 31 milioni; Atalanta: 3 parametri zero dal valore complessivo di 19 milioni; Salernitana: 6 parametri zero dal valore complessivo di 15 milioni; Fiorentina: 3 parametri zero dal valore complessivo di 15 milioni; Genoa: 5 parametri zero dal valore complessivo di 13 milioni; Milan: 4 parametri zero dal valore complessivo di 13 milioni; Lecce: 5 parametri zero dal valore complessivo di 12 milioni; Monza: 7 parametri zero dal valore complessivo di 9.0 milioni; Empoli: 4 parametri zero dal valore complessivo di 8.3 milioni; Verona: 7 parametri zero dal valore complessivo di 7.4 milioni; Frosinone: 4 parametri zero dal valore complessivo di 3.7 milioni; Napoli: 1 parametro zero dal valore complessivo di 3.5 milioni; Cagliari: 4 parametri zero dal valore complessivo di 3.4 milioni; Bologna: 2 parametri zero dal valore complessivo di 1.4 milioni; Torino: 1 parametro zero dal valore complessivo di 1 milione; Sassuolo: nessun parametro zero in rosa.

Capeggia quindi l’Inter, forte dei valori assunti dai vari Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram. Il Napoli, invece, occupa la posizione numero 16, d’innanzi alle sole Cagliari, Bologna, Torino e Sassuolo. Nell’attuale rosa azzurra infatti, l’unico parametro zero risponde al nome di Juan Jesus, cui valore di mercato, secondo Transfermarkt, ammonta a 3.5 milioni di euro.