“Mazzarri-Garcia? Non c’è storia”, tifosi del Napoli senza dubbi – VIDEO

Dopo le ricche prime giornate di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, arrivano le prime impressioni dei tifosi su tale scelta.

Lo sanno ormai anche i muri che Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. Subentrato al posto di Garcia, il tecnico toscano è tornato a sedere sulla panchina azzurra dopo l’esperienza tra il 2009 ed il 2013, per tentare di risollevare il morale totalmente a terra dei partenopei. Una scelta alquanto discussa, come dimostrato appunto dalle dichiarazioni di alcuni tifosi da noi intervistati in giro per Napoli.

Mazzarri-Napoli, la reazione dei tifosi

La redazione di SpazioNapoli ha provato ad intervistare alcuni tifosi azzurri in giro per la città, chiedendo le prime sensazioni in merito alla scelta di Walter Mazzarri come nuovo allenatore. Più che positive le dichiarazioni dei supporter, che hanno riaccolto a braccia aperte il tecnico toscano. “A Napoli ha fatto bene“, “Conosce l’ambiente“, “Ottima scelta d’esperienza” e tanto altro, quindi, le dichiarazioni dei napoletani.

In molti hanno inoltre già sentenziato il paragone con Garcia, che vedrebbe il francese sconfitto d’innanzi al neo-allenatore. Non sono però mancati anche dei commenti negativi nei confronti della scelta ad opera di Aurelio De Laurentiis. Alcuni tifosi non hanno infatti digerito il crollo del Napoli nel post-Spalletti, affrontato però, come intuibile dal video, con la classica ironia partenopea.