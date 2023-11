“Mai avuto contatti con De Laurentiis”: l’allenatore esce allo scoperto

Si ritorna a parlare di allenatori in casa Napoli. Accostato agli azzurri, il tecnico è tornato a parlare delle voci degli ultimi giorni.

Le ultime settimane in casa Napoli sono state senz’altro vissute in ottica allenatore e di ricerca di un nuovo tecnico. L’esonero di Garcia ha difatti sbaragliato le porte d’innanzi a numerosi profili da poter accostare alla panchina del club partenopeo, che ha poi deciso di ripiegare su Walter Mazzarri. L’ex è stato infatti valutato come il profilo adatto per traghettare questo Napoli fino al termine della stagione da Aurelio De Laurentiis in persona, destando molto scalpore all’ombra del Vesuvio.

Nulla da fare, dunque, per i profili di Tudor ed il solito Conte, con il primo sembrato a tratti ad un passo dall’azzurro. Particolare anche la situazione inerente a Fabio Cannavaro. Anche l’ex tecnico del Benevento ha infatti rappresentato una delle figure accostate nei giorni al Napoli, con lo scenario non andato poi in porto. Lo stesso ex difensore è quindi intervenuto su tale aspetto, rivelando alcuni retroscena in merito alla presunta trattativa.

Cannavaro-Napoli, le dichiarazioni del tecnico

Fabio Cannavaro è stato uno dei profili maggiormente accostato alla panchina del Napoli, già dal dopo Spalletti vissuto in estate. Più volte abbiamo quindi sentito il fu difensore proporsi come allenatore degli azzurri, etichettando ciò come un vero e proprio sogno nel cassetto. Ecco dunque tornare in auge l’ex giocatore Juventus, cui nome è tornato alla ribalta nel post-Empoli. L’esonero di Garcia, con conseguente presenza dei fratelli Cannavaro in tribuna al fianco di De Laurentiis, avevano dunque spinto in alto le quotazioni di Fabio, intervenuto in prima persona sul discorso ai microfoni di Mediaset.

“Io al Napoli? Non c’è stata alcuna forma di contatto. Se ho creduto di diventare allenatore degli azzurri? Crederci quando non ricevi alcuna chiamata è difficile…“, ha dichiarato Cannavaro. Quest’ultimo ha quindi spiegato le immagini viste nel corso di Napoli-Empoli, ed in particolare la già citata vicinanza in tribuna con De Laurentiis. “Non c’era nulla dietro. Ci ha invitato a vedere la partita e ci ha fatto sedere al suo fianco, ma si è trattata di semplice educazione senza secondi fini“, ha aggiunto il difensore. Quest’ultimo ha quindi concluso il tutto dispensando alcune parole proprio su Mazzarri. “Hanno scelto un profilo come Walter, che conosce già l’ambiente. Speriamo riesca a fare il massimo per risollevare la squadra da questa situazione complicata“, la conclusione targata Fabio Cannavaro.