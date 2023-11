Kvara, il CT Sagnol fa tremare Napoli: annuncio sul futuro

Tifosi del Napoli che tremano dopo le parole del CT della Georgia, Willy Sagnol: annuncio sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli è ripartito per una nuova era. Questa sosta per le Nazionali ha riconsegnato ai tifosi azzurri un Napoli senza Rudi Garcìa. Il tecnico francese è stato esonerato da Aurelio De Laurentiis dopo la debacle allo Stadio Maradona contro l’Empoli. In questi mesi di gestione Garcìa, il Napoli visto in campo è stato un lontanissimo parente di quello potuto ammirare lo scorso anno e che ha dominato in Serie A. La squadra messa in campo da Rudi Garcìa è stata molte volte disorganizzata e soprattutto sembrava non avere un’idea precisa di gioco.

Da quando è arrivato sulla panchina del Napoli, Garcìa ha più volte ribadito come il Napoli dovesse trovare nuovi modi per far male alle difese avversarie. Questa sua idea ha portato Garcìa a snaturare il Napoli dello scorso anno. L’esempio lampante è quello di Stanislav Lobotka che è stato “declassato” da regista e cervello della squadra a mero rubapalloni. Questo a portato il Napoli ad avere in Piotr Zielinski e Frank Anguissa i registi della squadra e ha portato gli azzurri a perdere rapidità di gioco e disorganizzazione. La situazione di classifica del Napoli non è nemmeno così negativa. I punti di distacco dall’Inter capolista sono 10, ma gli azzurri sono comunque tra le prime quattro. In Champions League la situazione sembra sotto controllo con il Napoli che ha quattro punti di vantaggio sul Braga e sembra destinato alla qualificazione agli ottavi di finale.

Il Napoli, dunque, per provare ad invertire la rotta in una stagione che sembra nata male ha preferito esonerare Rudi Garcìa. Al posto del tecnico francese, Aurelio De Laurentiis ha richiamato Walter Mazzarri per provare a motivare una squadra che sembra spenta.

Futuro Kvaratkshelia: annuncio di Sagnol

Walter Mazzarri sta lavorando da qualche giorno a Castel Volturno per conoscere la sua nuova squadra. Il tecnico toscano, però, non può contare sull’intera rosa a causa della sosta per le Nazionali.

Tra i tanti assenti, anche Khvicha Kvaratkshelia non è a Castel Volturno. Con la sua Georgia è impegnato nelle qualificazioni ai prossimi Europei.

Direttamente dal ritiro della Nazionale, Willy Sagnol, CT della Georgia ha fatto un annuncio sul futuro del numero 77 azzurro. Le sue parole fanno tremare i tifosi azzurri.

Di seguito quanto evidenziato: