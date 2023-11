È la bestia nera del Napoli: accostato agli azzurri a sorpresa

Il tecnico ha fatto spesso male in carriera al Napoli. Ora viene accostato ai campioni d’Italia per il futuro.

Il Napoli è pronto ad iniziare una nuova era. Con ogni probabilità, in realtà sarà solo un breve intervallo che porterà poi all’inizio di un nuovo ciclo. Rudi Garcìa è stato esonerato. Al suo posto è tornato Walter Mazzarri. Il tecnico francese non è riuscito ad imporsi in questi primi mesi alla guida del Napoli. L’ex allenatore di Roma e Lione, ha portato molta confusione tra gli azzurri che non sono riusciti a stringere un rapporto con il nuovo tecnico. Molte sono state le lamentele da parte degli azzurri al momento delle sostituzione. La più “celebre” è certamente la sfuriata di Victor Osimhen durante Bologna-Napoli. Questi episodi hanno dimostrato come Garcìa non avesse in pugno lo spogliatoio.

Oltre a questioni extra campo, anche per quanto concerne il rettangolo verde, Garcìa non ha fatto tanto meglio. Gli azzurri visti in campo in questi primi mesi di stagione non hanno dimostrato di essere all’altezza della squadra che lo scorso anno ha dominato in Serie A. La squadra si è mostrata molto vulnerabile dal punto di vista difensivo e poco pericolosa in fase offensiva. Dopo 12 giornate, il Napoli è già a 10 punti di distanza dall’Inter capolista. Troppi per una squadra che lo scorso anno ha vinto con oltre 15 punti di vantaggio sulla seconda. Oltre alla classifica, anche le prestazioni hanno portato all’esonero di Garcìa. La sconfitta contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli si è rivelata decisiva per il tecnico francese.

Accostata agli azzurri la bestia nera del Napoli

Per Aurelio Andreazzoli non è la prima volta che riesce ad imporsi sul Napoli. L’ultima volta fu proprio sulla panchina dell’Empoli in quel famoso 3-2 in rimonta che estromise il Napoli dalla lotta scudetto due stagioni fa.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’allenatore Paolo Specchia che su Andreazzoli si è espresso così:

“Spero che la confusione in casa Napoli non porti ad altri danni. Mi auguro solo che Mazzarri riesca a riportare il Napoli in Champions League. Questa situazione deve far sì che il presidente De Laurentiis impari, dev’essere più umile e meno supponente di com’è. Non escludo che il Napoli possa fare risultato in ogni partita, la reazione di pancia ci sarà.