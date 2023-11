Rinnovo Zielinski, cambia lo scenario: l’aggiornamento è importantissimo

Possibile cambio di marcia in ottica rinnovi in casa Napoli, dove lo scenario potrebbe d’improvviso cambiare: sviluppi su Osimhen e non solo

Sono giorni carichissimi all’ombra del Vesuvio, dove il ritorno di Walter Mazzarri sembrerebbe aver cosparso l’ambiente di quel pizzico d’entusiasmo che tanto bastava. I giocatori sono apparsi motivati, il mister grintoso e la società propensa a fare un passo verso i propri calciatori. Abbiamo già trattato del possibile cambio di rotta da parte di Aurelio De Laurentiis sul caso rinnovo Osimhen, con le ultime news che parlano di colloqui azzurri anche con un altro calciatore.

Rinnovo Zielinski, si riapre le pista

Un significativo cambio di passo potrebbe esser stato condotto dal Napoli in direzione di Piotr Zielinski. Il polacco, in scadenza nel 2024, è infatti apparso fin qui in dubbio circa il suo futuro, visti i mancati movimenti della società in ottica rinnovo. L’aumentare delle voci inerenti ad un possibile passaggio a parametro zero all’Inter o alla Juventus non hanno quindi aumentato l’incertezza della situazione. Quanto rivelato dall’odierna edizione de La Repubblica ha però notevolmente sorpreso i tifosi, con il Napoli finalmente tornato alla carica.

“Il presidente parla con l’entourage di Osimhen e con quello di Zielinski per verificare la possibilità di un accordo”, ha ribadito il quotidiano in questione, aprendo dunque a un possibile accordo tra le parti per evitare che la situazione si complichi ulteriormente.