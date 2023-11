Raspadori da urlo in Nazionale: il giudizio è super positivo

Un super Raspadori quello intravisto nel corso di Italia-Macedonia del Nord. Il giudizio sull’attaccante del Napoli non ha tardato ad arrivare.

Un Italia-Macedonia del Nord nel segno di Giacomo Raspadori quella assaggiata la sera del 17 novembre all’Olimpico di Roma. Ancora una volta al centro dell’attacco di Luciano Spalletti infatti, l’attaccante del Napoli si è reso protagonista di uno splendido assist per Darmian in occasione dell’1-0, propiziando poi la rete del 4-2 grazie ad una splendida serpentina nello stretto. A ciò si aggiunge dunque una splendida rete di scavetto annullata per fuorigioco, ma che è valsa al calciatore il premio di migliore in campo assieme a Federico Chiesa. Il giudizio non ha quindi tardato ad arrivare.

Raspadori sugli scudi, il giudizio della Gazzetta

Nell’ottica generale della sfida, Raspadori ha avuto la “sfortuna” di accomodarsi alle spalle di Chiesa in quanto a voto in pagella, con l’ala della Juventus in grado di totalizzare mezzo voto in più rispetto all’azzurro grazie alla sua doppietta. Nonostante ciò, la Gazzetta ha voluto premiare l’attaccante del Napoli con un più che ottimo 7.5, rendendo omaggio alla gran prestazione del numero dieci.

“Un lavoro straordinario, fatto di classe e di tecnica“, il commento del quotidiano rosa in merito a quanto dimostrato sul campo da Raspadori. Un dato ed un giudizio che, alla luce del tremendo calendario atteso nelle prossime settimane, non posso far altro che piacere ai tifosi del Napoli.

Un bel 7 per lui dal Corriere dello Sport, per il quale ha apprezzato il suo lavoro di sponda per i compagni. Stesso voto anche da Tuttosport, per cui: “Si muove incessantemente, facendosi inseguire dai macedoni. Apre bene la manovra sulle fasce oppure cerca l’imbucata in verticale“.