Premio speciale per De Laurentiis: l’annuncio è ufficiale

Super notizia per il presidente Aurelio De Laurentiis nonché per tutta la SSC Napoli. Il riconoscimento è da brividi.

Una super news quella giunta in casa Napoli questa mattina. Martedì 21 novembre avrà infatti via il Festival del Calcio italiano o Gran Galà, riservato a coloro che hanno avuto modo di mostrarsi come le miglior figure del calcio italiano nel corso della stagione 22/23. In particolare, l’evento è stato presentato quest’oggi in quel di Salerno, con i nomi ufficiali dei vincitori, categoria per categoria, già diramati. Tanto Napoli presente nell’elenco dei premiati, con due riconoscimenti alquanto speciali.

Gran Galà del calcio, De Laurentiis è il miglior presidente della stagione 22/23

In attesa della premiazione ufficiale, ecco l’elenco dei vincitori per ogni categoria inerente alla Serie A. Il Napoli, com’è facile notare, è abbondantemente presente nell’elenco, con due dei riconoscimenti più importanti affibbiati appunto ai membri dell’organico partenopeo:

Miglior Portiere dell’anno: Ivan PROVEDEL;

Miglior Difensore dell’anno: Nicolò CASALE;

Miglior Centrocampista dell’anno: Riccardo ORSOLINI;

Miglior Attaccante dell’anno: Ciro IMMOBILE;

Miglior Calciatore dell’anno: Giovanni DI LORENZO;

Miglior Giovane Calciatore dell’anno: Fabiano PARISI;

Miglior Gol dell’anno: Antonio CANDREVA;

Miglior Procuratore dell’anno: Mario GIUFFREDI;

Miglior Allenatore dell’anno: Luciano SPALLETTI;

Miglior Giovane Allenatore dell’anno: Raffaele PALLADINO;

Miglior Responsabile Settore Giovanile: Gennaro DELVECCHIO;

Miglior Responsabile Area Scouting: Maurizio MICHELI;

Miglior Club dell’anno: SSC NAPOLI;

Miglior Presidente dell’anno – Aurelio DE LAURENTIIS;

Miglior Dirigente Sportivo dell’anno – Pantaleo CORVINO;

Miglior Direttore Sportivo dell’anno – Cristiano GIUNTOLI;

Miglior Addetto Stampa dell’anno: Arturo MASTRONARDI;

Miglior Team Manager: Matteo TAGLIACARNE;

Miglior Club per aver giocato con più calciatori italiani: AC MONZA;

Miglior Responsabile Comunicazione: Daria NICOLI;

Miglior Arbitro C.A.N. Serie A e B: Fabio MARESCA;

Miglior Arbitro VAR Lega Serie A: Massimiliano IRRATI;

Miglior Giocatore Rivelazione dell’anno: Luca RANIERI;

Miglior Esordiente dell’anno: Salvatore ESPOSITO;

Premio Gestione Social: SALERNITANA;

Premio alla Carriera: Faustino CANÉ;

Premio Speciale: Antonio Pio IERVOLINO.

Maurizio Micheli, gli ex Spalletti e Giuntoli, la stessa SSC Napoli. Tutti i premi inerenti agli azzurri, che tra le proprie fila potranno quindi contare sul miglior calciatore dell’anno nonché sul miglior presidente della stagione. I due riconoscimenti più importanti sono stati appunto assegnati al capitano Giovanni Di Lorenzo nonché al presidente Aurelio De Laurentiis. Ulteriore coronamento, dunque, per la splendida stagione scudettata degli azzurri. Premiati inoltre anche Alex Meret e Matteo Politano, presenti nella top 11 della Serie A in qualità di miglior portiere e di miglior laterale destro della scorsa stagione.