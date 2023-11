Osimhen ci sarà contro l’Atalanta? Arriva la novità da Castel Volturno

Continua a far parlare di se Victor Osimhen, protagonista assoluto delle ultime voci in arrivo da Castel Volturno.

Napoli ha avuto modo di tornare al centro dell’attenzione nei giorni passati. Tra sconfitta con l’Empoli, esonero di Garcia, corsa al sostituto e definitiva chiamata per Walter Mazzarri infatti, gli azzurri sono apparsi visibilmente sotto la lente d’ingrandimento del calcio. Lente che ha avuto modo anche di regalare le prime indiscrezioni circa il modulo che il nuovo mister metterà in campo nonché alcune news sull’uomo più atteso all’ombra del Vesuvio: Victor Osimhen. Il recupero del bomber nigeriano procede in attesa del rientro dalla sosta, dove ulteriori novità potrebbero giungere. Di seguito, cosa è emerso dall’SSCN Konami Training Center.

Atalanta-Napoli, lo sprint di Osimhen verso il ritorno

È passato ormai più di un mese da quello sciagurato Napoli-Fiorentina, in gradi di regalare ai tifosi azzurri una sonora sconfitta ma anche l’ultima presenza e rete di Victor Osimhen prima dell’infortunio. Di lì a poco infatti, il bomber avrebbe patito in Nigeria il tanto discusso problema al ginocchio, sparendo dalle scene tra vicissitudini personali, soggiorno in patria e ritorno in quel di Napoli. Ritorno che ha posto davanti ad Osimhen il pareggio contro l’Union e la sconfitta contro l’Empoli da ammirare in tribuna, nonché il colloquio con Mazzarri che tanto ha girato il web.

Un faccia a faccia che, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe notevolmente scosso l’animo del bomber, rivitalizzato da una nuova presenza così forte sulla panchina. In seguito all’arrivo di Mazzarri infatti, ottime news in ottica rinnovo hanno avuto modo di apparire sulle prime pagine dei giornali, con il tutto affiancato anche dalle voci inerenti al recupero. Il quotidiano rosa narra infatti di un Osimhen più agguerrito e motivato che mai, tornato ad imbracciare la mentalità che tanto ha contraddistinto la propria passata stagione in questo suo percorso verso il ritorno sul campo.

Ritorno che dovrebbe avvenire a tutti gli effetti il 25 novembre al Gewiss Stadium, dove alle ore 18 è atteso il calcio d’inizio di Atalanta-Napoli. Non è ancora chiaro se il bomber, per la trasferta di Bergamo, sarà pronto a scendere sul terreno da gioco o soltanto disponibile per partire dalla panchina, ma appare ormai sicura la sua presenza in lista convocati. Osimhen infatti, tra sedute personalizzate sul campo e sessioni in palestra, appare infatti totalmente in linea con il proprio iter riabilitativo, che promette di portare i propri frutti in tempo per la sfida con l’Atalanta.