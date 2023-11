Malore per l’ex Napoli: tifosi con il fiato sospeso

Una terribile notizia quella abbattutasi nelle ultime ore sul mondo del calcio. Protagonista, suo malgrado, un ex Napoli.

Ha dell’incredibile quanto accaduto allo Stadio Olimpico di Roma la sera del 17 novembre, poco prima del calcio d’inizio di Italia-Macedonia del Nord. La gara, seppur sul campo abbia regalato un ampio spettacolo coniato da ben 5 reti azzurre, è stata protagonista anche di alcuni attimi di panico, accaduti nei meandri dell’impianto. In particolare, un malore improvviso avrebbe colpito un ex Napoli nonché un totem del calcio italiano, trasportato d’urgenza in Ospedale. Trattasi dell’attuale presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e direttore della scuola allenatori FIGC Renzo Ulivieri. La ricostruzione degli eventi e gli aggiornamenti circa l’attuale stato di salute del tecnico ci vengono quindi forniti dal quotidiano La Nazione.

Malore per Renzo Ulivieri, le condizioni dell’ex allenatore

Veri e propri attimi di panico sarebbero stati riscontrati nei meandri dell’Olimpico di Roma a pochi minuti dal calcio d’inizio di Italia-Macedonia del Nord. In particolare, lo storico allenatore Renzo Ulivieri, recatosi allo stadio per assistere al match degli azzurri, sarebbe stato colto da un malore improvviso e trasportato in Ospedale il prima possibile. Il mister sarebbe quindi giunto alle ore 21.30 al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santo Spirito di Roma, dove tutt’ora è ricoverato. Alla luce dei primi accertamenti, quindi, non le condizioni di Ulivieri non sarebbero apparse gravi, ma lo stesso allenatore, ormai ottantaduenne, sarebbe stato trattenuto dai medici per ulteriori esami del caso.

Non è quindi chiaro quando sarà concesso all’allenatore di tornare tra le proprie mura di casa, ma vi è di sicura la paura provata dai familiari. La notizia ha infatti shockato anche l’intero mondo del calcio italiano, data la storicità del personaggio. Durante la sua carriera da allenatore, dalla durata di oltre mezzo secolo e cominciata a San Miniato nel lontano 1965, Ulivieri ha infatti anche seduto su panchine del calibro di Bologna, Torino, Sampdoria e Torino, divenendo una vera e propria icona di questo sport. Da non dimenticare, quindi, l’esperienza vissuta dal tecnico in quel di Napoli. In particolare, la parentesi in azzurro del tecnico risale alla stagione 98/99. Essa fu condotta dagli azzurri in Serie B, con Ulivieri che fu esonerato prima del termine dell’annata. Particolare, quindi, la curiosità inerente a tale esperienza: il vice allenatore di quella squadra era proprio Walter Mazzarri, attuale allenatore del Napoli.

L’intera redazione di SpazioNapoli.it augura quindi una pronta guarigione a mister Renzo Ulivieri.