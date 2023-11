“Infortunio più grave del previsto”, gli avversari del Napoli nei guai

A poco più di due settimane dal calcio d’inizio dell’incontro, ecco arrivare i primi aggiornamenti per il Napoli. Per gli avversari, le news sono tutt’altro che positive.

Manca sempre meno al neo debutto di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Una panchina ritrovata dal tecnico toscano nel marasma generale, ma con lo stesso mister che promette di impegnarsi al massimo nel ruolo di traghettatore fino a fine stagione. Il tutto lo si è visto già a partire dai primi allenamenti svolti in quel di Castel Volturno, con un Mazzarri pimpante e determinato pronto a spronare, anche in colloqui face to face, i propri calciatori a dare il massimo.

I tifosi del Napoli restano però ancora titubanti d’innanzi al duro calendario che attende i partenopei al rientro dalla sosta. Atalanta, Real Madrid, Inter e poi Roma e Juventus le squadre che riempiono l’agenda napoletana, e che minacciano gli azzurri in vista degli imminenti match. In particolare però, ecco arrivare i primi aggiornamenti circa l’incontro con i nerazzurri di Milano, previsto al Maradona il prossimo 3 dicembre ma che potrebbe essere affrontato da Inzaghi senza una fondamentale pedina dello scacchiere.

Verso Napoli-Inter, Bastoni verso il forfait

Ad aver particolarmente caratterizzato le ultime ore in casa Inter vi è senz’altro l’infortunio patito in Nazionale da Alessandro Bastoni. Un problema al polpaccio ha infatti costretto il centrale a salutare il ritiro degli azzurri per tornare a casa base, dove tutto l’ambiente nerazzurro è in attesa di responsi sulle condizioni del calciatore. Condizioni sulla quale numerose ipotesi sono emerse già nella giornata di ieri, con Bastoni etichettato sicuro escluso per la sfida contro la Juventus ma comunque in dubbio per le successive gare contro Benfica e Napoli.

Ad aggiornare odiernamente sul caso, però, ecco arrivare Tuttosport, con una sentenza tutt’altro che piacevole per i tifosi dell’Inter. Secondo il quotidiano infatti, la prossima settimana verranno effettuati ulteriori accertamenti, che denoteranno l’entità della lesione al polpaccio subita da Bastoni. In caso essa sia grave, il centrale si troverebbe ad affrontare almeno un mese di stop, che potrebbe ridursi a 2 settimane d’assenza in caso responsi più lievi. Stando a ciò, i tempi narrati da Tuttosport escludono a prescindere il ritorno di Bastoni in tempo per la sfida di Napoli, lasciando Simone Inzaghi nei guai.

In uno dei match più cari alla figura di Walter Mazzarri, che proprio contro l’Inter al fu San Paolo centrò una storica qualificazione in Champions nel 2011, il tecnico del club di Milano rischia concretamente di presentarsi all’appello con le pesanti assenze di Bastoni e Pavard da arginare.