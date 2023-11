Idolo per i tifosi del Napoli, arriva la conferma: si ritira dal calcio giocato

Amatissimo dai tifosi del Napoli e protagonista i tempi di Mazzarri con gli azzurri, ora ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Il Napoli si appresta a vivere una nuova era con Walter Mazzarri in panchina. Il nuovo allenatore dovrà dare una sterzata alla stagione degli azzurri, reduci da un periodo decisamente negativo con Rudi Garcia alla guida della squadra campione d’Italia. E mentre i partenopei lavorano per sistemare il proprio andamento in questa stagione, un’altra notizia sconvolge i tifosi azzurri.

Addio al calcio, Fabio Quagliarella conferma la decisione

Uno dei calciatori più amati del recente passato, soprattutto per l’amore che ha provato per il Napoli, ha deciso di chiudere la carriera, almeno per quel che riguarda il calcio giocato. Parliamo di Fabio Quagliarella, attaccante che ha vestito la maglia azzurra nella stagione 2009/10 realizzando in totale 11 reti, lasciata poi solo un anno dopo per le note vicende di stalking. Un annuncio un po’ aspettato dopo che disputò l’ultima gara in Serie A proprio lo scorso giugno al Maradona, in Napoli-Sampdoria. In quell’occasione il pubblico di Napoli tributò l’attaccante con un lungo applauso, che commosse Quagliarella fino alle lacrime.

A confermare l’addio al calcio giocato è lo stesso calciatore – che oggi ha 40 anni – ai microfoni di Sky, durante uno speciale sul derby della Lanterna:

“Se ho smesso? Sì per forza (ride, ndr), sono costretto. Sono svincolato, ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter scendere in campo. Avrò tutto il tempo per capire la strada da intraprendere”.

Una carriera lunghissima quella di Fabio Quagliarella, un campione che ha deliziato i tifosi di tutta Italia con prodezze pazzesche. Le sue reti da fuori area con tiri e traiettorie imprevedibili hanno davvero fatto sognare il pubblico e gli amanti del calcio in generale. L’esordio in Serie A risale addirittura nel 2000, quando indossava la maglia del Torino. Dopodiché una lunga carriera girovagando da nord a sud l’Italia. Oltre alle già citate Torino e Napoli, Quagliarella ha vestito le maglie di Florentia Viola (la società nata dal fallimento della Fiorentina, ndr), Chieti, Ascoli, Sampdoria, Udinese e Juventus.

Impossibile non ricordare le prodezze di Quagliarella, dotato di un tiro fenomenale. Il totale delle presenze in carriera è di 723 gettoni, con ben 235 gol messi a referto. Un bomber vero e proprio che ha fatto sognare i tifosi di tutta Italia e che sicuramente mancherà al calcio italiano. Ancora da capire cosa farà da oggi in poi l’ormai ex attaccante, che intanto si sta facendo notare come opinionista a Sky Sport.