Protagonista del caso di mercato del momento, Fabian Ruiz è tornato a parlare di Napoli e di Serie A. Le sue parole.

Le ultime ore di Fabian Ruiz sono state caratterizzate da un blitz dei propri agenti tra le mura della Continassa. Tutto questo, per cercare di strappare un accordo con la Juventus per gennaio, con lo spagnolo dunque più vicino che mai ad un ritorno in Italia. Ma non solo, perché il centrocampista è stato anche protagonista di alcune parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport. Dichiarazioni pungenti quelle ad opera di Fabian, che hanno stuzzicato leggermente i tifosi del Napoli.

Fabian torna al passato, le parole sul Napoli

Un Fabian Ruiz senza peli sulla lingua quello intervistato tra le pagine dell’odierna edizione della Gazzetta dello Sport. In particolare, lo spagnolo è stato protagonista di alcune dichiarazioni circa il proprio passato in quel di Napoli, che hanno fatto storcere il naso ai tifosi azzurri. Il tutto, chiaramente, alla luce di quanto accaduto nelle scorse ore, con il passaggio dello spagnolo alla Juventus che sembra in dirittura d’arrivo.

“Non mi pento di aver lasciato Napoli“, ha dichiarato l’ex calciatore azzurro nelle battute iniziali. “Tutt’altro. Sono molto contento di come si sia evoluta la mia carriera nonché quella del Napoli. La vittoria dello Scudetto mi ha fatto piacere, anche se non l’ho vinto io da protagonista“, ha aggiunto Fabian. Lo spagnolo è quindi intervenuto anche sull’attuale stato di forma dei partenopei, crollati a picco in questo inizio di stagione. “Non so cosa sia successo, ma è evidente che qualcosa sia andato storto nella gestione“, la sentenza finale di Fabian.

Nonostante la prima fase abbia creato un sussulto nei cuori dei tifosi del Napoli, non si può negare che l’azzurro sia particolarmente rimasto appiccicato al centrocampista spagnolo, che ha più volte sottolineato la propria felicità per il successo in campionato dei suoi ex compagni.