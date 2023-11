Elodie fa impazzire i tifosi del Napoli: cos’è successo al Palapartenope (VIDEO)

Elodie fa andare in estasi tutti gli spettatori, in particolare i tifosi del Napoli, nel corso del suo concerto al Palapartenope.

I napoletani, è risaputo, sono particolarmente legati alla maglia della squadra della città. La fede per il Napoli è una vera e propria cultura per tutta la tifoseria, ma non solo. Un legame che spesso viene enfatizzato anche in circostanze extracalcistiche.

Elodie in concerto al Palapartenope con la maglia del Napoli di Maradona

Spesso, infatti, si può vedere anche durante i concerti come artisti nazionali e internazionali rendano omaggio alla città attraverso gesti che coinvolgano la squadra partenopea. In estate anche i Coldplay, forse il primo gruppo per seguito mondiale, ha resto omaggio alla città di Napoli – nel corso del concerto allo Stadio Maradona – cantando prima “Napul’è” di Pino Daniele e poi facendo più volte i complimenti per lo scudetto vinto.

E anche in queste ore è arrivato un altro omaggio particolarmente apprezzato. Si tratta di quello di Elodie, che si sta esibendo in questi giorni al Palapartenope. Già durante il primo spettacolo, la cantante apprezzatissima in Italia, ha reso omaggio alla città di Napoli indossando una maglia azzurra con il numero 10. Un chiaro rimando a Diego Armando Maradona, campione intramontabile che ha aiutato a rendere Napoli grande nel mondo.

Ebbene la cantuatrice romana, anche nel corso della seconda serata del suo concerto, ha sfoggiato una maglia del Napoli, sempre con il 10 che rende omaggio al Pibe de Oro.

ECCO IL VIDEO: