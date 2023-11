Biglietti Napoli-Braga, da lunedì parte la vendita: info e prezzi

Arrivano i primi aggiornamenti in merito all’ultima sfida casalinga dei gironi di Champions League. I biglietti per Napoli-Braga.

Napoli-Braga sarà la gara conclusiva dei gironi di Champions per gli azzurri di Walter Mazzarri. In particolare, la sfida avrà luogo alle ore 21 del 12 dicembre e, in caso di risultato negativo dei partenopei al Bernabeu contro il Real Madrid, essa potrebbe diventare di fondamentale importanza per il club Campione d’Italia. A meno di un mese dal calcio d’inizio arrivano quindi le prime news inerenti ai biglietti, comunicate proprio dalla SSC Napoli tramite un comunicato ufficiale da poco diramato.

Napoli-Braga, la FASE 1 di vendita

Anche per Napoli-Braga, la società azzurra adotterà lo stratagemma della vendita in fasi. In particolare, la FASE 1 sarà esclusiva per i possessori di SSC Napoli abbonamento ITALIA. Essa avrà quindi inizio dalle ore 12.00 del 20 novembre 2023 e terminerà alle ore 23.59 del 22 novembre. In particolare, questi saranno i prezzi per ogni settore inerenti SOLO a tale fase:

Curve inferiori : 20€ (14 per gli U-14);

: 20€ (14 per gli U-14); Curve superiori : 35€ (30 per gli U-14);

: 35€ (30 per gli U-14); Distinti inferiori : 45€ (35 per gli U-14);

: 45€ (35 per gli U-14); Distinti superiori : (65€ (50 per gli U-14);

: (65€ (50 per gli U-14); Tribuna Nisida : 80€ (65 per gli U-14);

: 80€ (65 per gli U-14); Tribuna Posillipo: 100€ (80 per gli U-14).

Al termine della FASE 1 avrà quindi inizio la FASE 2.

Napoli-Braga, la FASE 2 di vendita

La FASE 2 avrà inizio dalle ore 12:00 del 23 novembre, con termine fissato alle ore 23:59 del 3 dicembre. Quest’ultima sarà quindi riservata ai soli possessori di SSCN Fan Stadium Card. Sia sulla piattaforma Ticketone che nelle ricevitorie autorizzate, ogni tifoso potrà acquistare 4 tagliandi per transazione, ma è necessario che ogni biglietto sia affibbiato ad una diversa Tessera del Tifoso. I seguenti sono dunque i prezzi validi SOLO per la FASE 2:

Curve inferiori : 20€;

: 20€; Curve superiori : 35€;

: 35€; Distinti inferiori : 45€;

: 45€; Distinti superiori : 65€ (50 per gli U-14);

: 65€ (50 per gli U-14); Tribuna Nisida : 80€ (65 per gli U-14);

: 80€ (65 per gli U-14); Tribuna Posillipo: 100€ (80 per gli U-14).

Al termine della FASE 2 avrà inizio la FASE 3.

Napoli-Braga, la FASE 3 di vendita

La FASE 3 concluderà il ciclo di vendita dei tagliandi per Napoli-Braga, e sarà accessibile ad ogni tifoso, anche sprovvisto di Fidelity Card o abbonamento. La vendita libera avrà dunque inizio dalle ore 12.00 del 4 dicembre e terminerà una volta esauriti i posti allo stadio Diego Armando Maradona. Anche qui, ogni tifoso potrà acquistare, sulla piattaforma Ticketone o nelle ricevitorie autorizzate, un massimo di 4 tagliandi per transazione. Questi i prezzi inerenti SOLO alla FASE 3: