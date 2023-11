“Scusi mister, sono un tifoso del Napoli”, quello che accade con Spalletti è da brividi (FOTO)

Sorprende e non poco l’ultimo gesto ad opera di Luciano Spalletti, ancora una volta pronto a dimostrare il proprio attaccamento al Napoli.

Nella settimana in cui Walter Mazzarri fa il suo ritorno in quel di Napoli, ecco che anche Luciano Spalletti torna a far parlare di se in ottica azzurra. L’attuale tecnico della Nazionale nonché ormai iconico allenatore dello Scudetto partenopeo si è infatti reso protagonista di un gesto che ha ben presto fatto il giro del web.

Spalletti da brividi, il gesto nei confronti di un tifoso del Napoli

Che Napoli sia ormai entrata a far parte del cuore di Spalletti e viceversa è ormai un argomento sulla quale non vale neanche più la pena rimarcare. Il calore del popolo azzurro è stato più volte ricordato con affetto dallo stesso mister, resosi protagonista di un evento da brividi. Il tutto, avvenuto in quel di Roma, dove la Nazionale italiana affronterà la Macedonia questa sera.

“Eri seduto al tavolo e facevi le foto con tutti“, ha raccontato un tifoso del Napoli in un breve post su X. “Quando ti ho detto che ero un tifoso del Napoli mi hai guardato negli occhi e ti sei alzato abbracciandomi“, ha quindi narrato il supporter, ponendo d’innanzi al web un gesto commovente da parte di Spalletti. “Ti sei alzato solo per me, non lo dimenticherò mai“, le parole conclusive del tifoso, in grado di dimostrare, ancora una volta, l’amore sconfinato di Luciano Spalletti nei confronti di Napoli.