Rissa sfiorata in Argentina-Uruguay, mani al collo di Messi a Olivera! (VIDEO)

Un teso come di consuetudine Uruguay-Argentina ha regalato ai tifosi una rissa sfiorata. Protagonista anche Mathias Olivera.

Clima teso in Sud America, dove la sfida tra Uruguay ed Argentina, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, è stata momentaneamente interrotta a causa di screzi tra i calciatori in campo. Le immagini da far west denotano una maxi rissa sfiorata.

Uruguay-Argentina, Olivera protagonista di una rissa

Tutto è iniziato in seguito ad alcune parole forti dell’uruguagio Ugarte. Il centrocampista del Paris Saint-Germain ha infatti appellato in modo tutt’altro che gentile il rivale Rodrigo De Paul, portando ad un acceso scambio di battute trasformatosi ben presto in ressa. Ecco dunque giungere, a supporto dei due, i vari Darwin Nunez, Araujo ed Enzo Fernandez.

Tra le folli immagini è inoltre possibile distinguere anche il calciatore del Napoli Mathias Olivera. Quest’ultimo, venuto a contatto con il gruppo, ha vissuto un intenso faccia a faccia con Lionel Messi, in cui l’attuale calciatore dell’Inter Miami FC ha anche allungato una mano sul collo dell’azzurro. La situazione, seppur a fatica, è stata poi sedata dagli arbitri, con i calciatori tornati all’ordine ed in grado di portare a termine il match, conclusosi sul risultato di 0-2 per l’Uruguay.