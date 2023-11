Real Madrid-Napoli, l’infortunio preoccupa: può saltare il big match del Bernabeu

Ancora problemi per il Real Madrid, che rischia di perdere l’ennesimo top player a causa di un infortunio. Il match del Bernabeu si infiamma.

Per il Napoli di Walter Mazzarri, il ritorno dalla sosta sarà tutt’altro che idilliaco. La seconda esperienza del tecnico toscano sulla panchina degli azzurri comincerà infatti con un trittico di incontri da brividi, fra Atalanta, Real Madrid ed Inter. Il tutto sarà quindi accompagnato anche dalle sfide successive contro Juventus e Roma, con tale parte di stagione che si prospetta essere fondamentale per il prosieguo dell’annata partenopea. In particolare però, numerose indiscrezioni cominciano a giungere in ottica match europeo, dove i blancos sarebbero stati colpiti da un nuovo infortunio dell’ultim’ora. Il top player, così come altri suoi compagni, rischia infatti di saltare l’appuntamento con il Napoli.

Acciacchi in Nazionale, Real Madrid-Napoli a rischio per Vinicius

Sembrerebbe non esserci pace, quest’anno, in ottica infortuni per il Real Madrid, con la stagione madridista cominciata nel segno di una cattiva stella. Oltre alla grave lesione del legamento crociato rimediata in estate da Courtois ed i numerosi problemi in grado di rinviare più volte il debutto di Arda Guler, Ancelotti ha infatti dovuto fare il conto degli acciacchi nell’ultimo mese. Il centrocampo blancos ha infatti perso, in seguito al Clasico contro il Barcellona, un totem come Aurelian Tchouameni. Quest’ultimo ha infatti rimediato un infortunio alla caviglia in seguito al Clasico vinto contro il Barcellona. E non solo, perché anche Kepa e Camavinga hanno riportato gravi problemi fisici. Il francese, in particolare, è destinato ad un mese di riposo in seguito ad una distorsione al ginocchio.

Tutti e 3 i calciatori saranno quindi costretti a saltare, con certezza, la sfida del 29 novembre tra Real Madrid e Napoli, con il Bernabeu che rischia ora di esser privato di un ulteriore protagonista. Trattasi di Vinicius Jr, anima offensiva del club di Ancelotti ed uscito malconcio dal match tra Brasile e Colombia, valido per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il brasiliano, in particolare, ha accusato un problema alla coscia sinistra dopo appena 27 minuti, accasciandosi ed abbandonando anzitempo il terreno da gioco. Una brutta batosta, dunque, per il Real Madrid, che potrebbe trovarsi costretto a rinunciare all’ennesimo top player in vista della sfida con il Napoli, in cui una sostanziale fetta del primato nel girone verrà messa in palio.

Gli esperti valuteranno quindi le condizioni di Vinicius nelle prossime ore. Il responso, atteso in egual modo da entrambe le squadre, potrebbe cambiare l’anima della gara già a due settimane dal calcio d’inizio.