Problemi per Inzaghi: un titolare a rischio per Napoli-Inter

Giungono aggiornamenti sull’infortunio patito da uno dei prossimi avversari del Napoli. Potrebbe saltare il match del Maradona.

Atalanta, Real Madrid ed Inter. Questo il calendario che toccherà fronteggiare a Walter Mazzarri in seguito al suo ritorno sulla panchina del Napoli. Un trittico di sfide niente male per gli azzurri, che dovranno cercare di strappare, soprattutto in campionato, la vittoria con le unghie e con i denti per continuare a dare un senso a tale stagione. In particolare, a distanza di più di due settimane, giungono le prime news in merito al match del Maradona contro l’Inter. Un nerazzurro potrebbe infatti saltare l’impegno di Fuorigrotta.

Napoli-Inter, Bastoni a rischio per Inzaghi

Le news sull’infortunio da poco accorso in casa Inter hanno contribuito a drizzare anche le orecchie del Napoli. In particolare infatti, gli azzurri hanno seguito lo svilupparsi dell’infortunio di Alessandro Bastoni, riportato in Nazionale, tanto quanto i nerazzurri, con gli aggiornamenti arrivati da poco. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, la risonanza magnetica del caso ha riportato una lesione muscolare di lieve entità, ma che potrebbe costare all’italiano la presenza nelle prime gare post sosta.

Bastoni salterà infatti con certezza il derby d’Italia contro la Juventus, con la sfida europea contro il Benfica che resta in dubbio. Ancora incerta, quindi, anche la presenza del centrale per Napoli-Inter, in programma al Maradona il 3 dicembre. News tutt’altro che confortanti per Simone Inzaghi, che per le tre sfide sopracitate sarà già costretto a rinunciare a Benjamin Pavard. La perdita di Bastoni potrebbe quindi porre ulteriormente in difficoltà i nerazzurri.