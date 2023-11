Napoli-Juve Stabia, risultato di misura e marcatore a sorpresa: com’è andata

Cronache del secondo giorno di allenamento Napoli targato Walter Mazzarri. Le news sull’allenamento congiunto.

Pronti via ed è subito prima uscita per il Napoli di Walter Mazzarri, denotata come “allenamento congiunto” ma a tutti gli effetti un’amichevole. In merito ad essa, arrivano quindi gli aggiornamenti ad opera della Gazzetta dello Sport, che ha raccontato per filo e per segno quanto provato dal neo tecnico partenopeo contro la Juve Stabia.

Napoli-Juve Stabia, le prove di Mazzarri

Un 1-0 di corto muso, direbbe qualcuno, a caratterizzare la sfida tra Napoli e Juve Stabia. A decidere l’incontro, il giovane 2005 Luciano Peluso, prodotto del vivaio della squadra partenopea. In particolare, quest’ultimo è un terzino destro di spinta messosi particolarmente in mostra in Primavera, ed abile sin da subito a dare una mano in prima squadra. Squadra che Mazzarri ha provveduto quindi a schierare con il più classico dei 4-3-3, con Simeone al centro dell’attacco e difatti rinunciando allo storico 3-5-2.

Secondo la Gazzetta dello Sport, inoltre, Mazzarri ha posto molta attenzione sul reparto difensivo. Con Rrahmani, Natan e Juan Jesus a disposizione, il mister toscano ha infatti lavorato molto sulla fase di non possesso e sulla solidità del reparto, apparso molto ballerino sotto la gestione Garcia. La stessa Gazzetta ha quindi rivelato che la giornata è stata caratterizzata anche dalle terapie di Meret e Mario Rui, alle prese con delle lesioni che terranno i due fuori dal campo almeno per un mese.