Mazzarri cambia il Napoli, doppio esperimento: può rilanciare due calciatori

Prove inedite per il Napoli, con Mazzarri già protagonista di un esperimento nel corso dell’uscita amichevole contro la Juve Stabia.

La seconda giornata di allenamenti sotto la gestione Mazzarri, in quel di Castel Volturno, è stata caratterizzata da un’amichevole, o sessione congiunta, condotta dal Napoli assieme alla Juve Stabia. Terminata sul risultato di 1-0, la “sfida” ha lasciato trasparire alcune prove inedite da parte del neo tecnico. Un esperimento in particolare ha colpito i tifosi partenopei.

Natan terzino, l’esperimento di Mazzarri

Pronti via e per Mazzarri è subito arrivata occasione per confrontarsi con il primo infortunio di questa seconda esperienza in azzurro. Trattasi di quello patito da Mario Rui contro l’Empoli, con il portoghese che ha rimediato una lesione che lo terrà out almeno per un mese. Un duro colpo da incassare per il Napoli, che in vista del match con l’Atalanta potrebbe trovarsi scoperto nel ruolo.

Olivera potrebbe infatti non tornare in tempo dall’Uruguay, con Mazzarri corso dunque subito ai ripari. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, contro lo Juve Stabia sarebbero stati ben 2 gli esperimenti del tecnico. Sulla sinistra si sono infatti alternati Zanoli e Natan. Due scenari che potrebbero dunque trovare espressione in quel di Bergamo, con il brasiliano che potrebbe tornare ad occupare un ruolo già ricoperto in alcuni match del passato in maglia Flamengo.