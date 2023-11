Colloquio con Mazzarri e non solo: si riapre il discorso rinnovo per Osimhen?

Tutti gli occhi dei tifosi sono ormai puntati su Castel Volturno e sugli allenamenti del nuovo Napoli di Mazzarri. In particolare, giungono anche aggiornamenti circa Osimhen.

In attesa dei rientri dalle Nazionali, il Napoli di Walter Mazzarri ha avuto ben presto modo di rimettersi in piedi ed al lavoro negli ultimi due giorni. Il tecnico toscano ha infatti condotto con grinta e carisma i primi due allenamenti della sua nuova gestione azzurra, portando proprio i partenopei al trionfo 1-0 sullo Juve Stabia nella sessione “congiunta“. Una sorta di amichevole che ha messo quindi in proprio non solo il classe 2005 Peluso, una delle più dolci sorprese in ambito Primavera ed autore del gol vittoria, ma anche il modulo di cui Mazzarri ha usufruito.

4-3-3 e non 3-5-2 per il tecnico, con Simeone schierato al centro dell’attacco in attesa del ritorno di Raspadori dalla Nazionale ma soprattutto di Osimhen dall’infortunio. Presente all’SSCN Konami Training Center, il bomber nigeriano è stato anche pescato dai fotografi a colloquio con Mazzarri, con i due immortalati a bordo campo durante la sfida con la Juve Stabia in un’immagine che ha presto fatto il giro del web. Molto di più rispetto al solo discorso tattico potrebbe però nascondersi alle spalle di tale diapositiva. Gli aggiornamenti che giungono da Sky sono infatti tutti da seguire.

Rinnovo Osimhen, Calenda presente a Castel Volturno

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, è più volte apparso in ottica Napoli negli ultimi giorni. Il procuratore ha infatti presenziato nella Tribuna del Maradona sia in occasione del match contro l’Union Berlino che in occasione della sfida persa con l’Empoli. Entrambe le volte, Calenda ha presenziato al fianco di Osimhen e a pochi passi dal presidente Aurelio De Laurentiis, con l’inviato Sky Francesco Modugno che ha aggiornato anche sulla presenza dell’agente in quel di Castel Volturno.

Pura vicinanza al proprio assistito in fase di recupero o discorso rinnovo riaperto? Questo è il dilemma ben presto affiorato nella mente dei tifosi del Napoli, che sperano di veder ben presto risolta la questione inerente al proprio attaccante. L’accordo trovato e poi saltato in estate, con conseguenze ormai note, continua a lasciare strascichi all’ombra del Vesuvio, eppure Modugno è apparso sereno sul caso. Il giornalista ha infatti ribadito che sia il Napoli che Calenda sarebbero pronti a cogliere tali occasioni d’incontro per tornare a trattare, anche se mancano riscontri ufficiali su tale discorso. Ciò che c’è di sicuro è però che, con un Calenda così presente ed un De Laurentiis ormai costretto a riattivarsi per far ripartire il Napoli, sarà difficile non avere nuovi colloqui tra le due parti.