Cessione Meret, chiede cifre alte per il rinnovo: due big lo vogliono

Alex Meret è un pilastro del Napoli, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere: le ultime su rinnovo e possibile cessione.

Lo scudetto vinto nella passata stagione ha riportato gioia in città come non si vedeva da tantissimo tempo. Sono passati trentatré anni dall’ultima volta che il Napoli si è laureato campione d’Italia. Un’intera città, alle 22:37 del quattro maggio ha potuto liberare quell’urlo di gioia strozzato in gola per troppo tempo. In città la festa, però, era cominciata già da mesi. Il distacco che gli azzurri si sono costruiti nel corso della stagione ha permesso all’intero popolo partenopeo di organizzare al meglio la grande festa. La città è stata invasa da striscioni e bandiere di colore azzurro che non permettevano di scorgere il cielo tra i vicoli impazziti di Napoli.

La copertina dello straordinario scudetto se la sono presa ovviamente Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. In città è impazzata, infatti, la Osimhen-Mania. I bambini indossavano la maschera del loro centravanti e Kvaratskhelia ha incantato il Maradona sin dalla seconda giornata di campionato quando ha steso il Monza con una straordinaria doppietta. Grandi meriti per il favoloso scudetto vinto, ovviamente sono andati a Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha costruito una squadra perfetta capace di dominare sia in Italia che in Europa. Rimarranno nella storia del Napoli le vittorie per 4-1 contro il Liverpool di Jurgen Klopp e per 6-1 contro l’Ajax.

Lo scudetto vinto lo scorso hanno, però, non ha un solo nome inciso sopra. Il Napoli, infatti, ha vinto di squadra. Tutti hanno dato il loro straordiario apporta, dai titolarissimi fino ai panchinari. Pesantissime le reti di Giovanni Simeone e di Giacomo Raspadori. Un altro giocatore che non si è preso la copertina dei giornali, ma cui il suo apporto è stato fondamentale è stato Alex Meret.

Futuro Meret: due big puntano il portiere azzurro

Alex Meret, dopo stagioni vissute all’ombra di David Ospina, si è preso la titolarità della porta azzurra. In bilico per tutta l’estate e ad un passo dal trasferimento allo Spezia, Meret ha dimostrato a suon di parate decisive di meritare la maglia del Napoli.

Nel corso della passata stagione è arrivato anche un rinnovo fino al 2025. Ora, però, il suo futuro è ancora in bilico. L’inizio di stagione negativo del Napoli, poi, ha colpito anche il numero 1 azzurro che è stato duramente criticato.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, pare ci sia qualche problema per il prolungamento del contratto. Dopo le prestazioni importanti dell’ultimo anno e mezzo, Meret vorrebbe un adeguamento importante sull’ingaggio. Resta da capire la posizione di De Laurentiis che sta compiendo da tempo un’importante battaglia sugli stipendi.

Sempre secondo Tuttomercatoweb.com, ci sarebbero due big di Serie A alla porta in caso di mancato rinnovo. In pole position c’è la Roma che ha intenzione di sostituire Rui Patricio. Oltre ai giallorossi, c’è anche la Fiorentina che nonostante l’acquisto di Christensen continua a schierare Terracciano da titolare.