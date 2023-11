“Blitz degli agenti nel centro sportivo”, un ex Napoli ad un passo dalla Juventus

Un ex Napoli più vicino che mai alla Juventus. Sta accadendo in queste ultime ore in quel di Torino: Giuntoli sfiora il colpo.

Sembrerebbe essere a tutti gli effetti la settimana dei ritorni in Serie A, dove mister Walter Mazzarri è stato eletto nuovo allenatore del Napoli a 1o anni di distanza dall’ultima esperienza in azzurro. Una notizia che ha sorpreso e non poco i tifosi partenopei, pronti però ad accogliere il tecnico dopo la buia parentesi Garcia. E mentre all’ombra del Vesuvio cominciano a nascere i primi discorsi di mercato, soprattutto in seguito al pesante infortunio patito da Mario Rui, ecco che proprio un ex Napoli è pronto a metter nuovamente piede in Serie A. Più nello specifico, un accordo con la Juventus appare più vicino che mai. Gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa.

Fabian Ruiz-Juventus, accordo ad un passo

La Juventus, nelle ultime settimane, ha avuto un gran bel da fare in ottica mercato, a causa delle ultime vicissitudini affrontate in centrocampo. Le squalifiche di Pogba prima e di Fagioli in seguito hanno infatti portato Giuntoli ad adoperarsi quanto prima, con l’ex Ds del Napoli che ha scelto di puntare sull’usato garantito. Il dirigente bianconero è infatti pronto a portare un po’ di azzurro all’ombra della Mole e, dopo le news dell’ultimo mese circa Zielinski, ecco arrivare aggiornamenti sul caso Fabian Ruiz.

Complice l’esplosione dei vari Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha e Ndour, lo spagnolo ha infatti trovato sempre meno spazio in maglia PSG, venendo messo sul mercato dal club parigino. Le richieste dalla Francia ammontano quindi sui 30 milioni, con la Juventus pronta a compiere il balzo definitivo per l’ex Betis. Secondo Tuttosport infatti, proprio gli agenti del centrocampista sarebbero giunti alla Continassa per discutere con Giuntoli ed il proprio staff. Ad oggi sono però ancora molti i nodi da sciogliere, come quello inerente alle troppo laute richieste di stipendio, che ammontano a circa 5 milioni annui. Le due parti sono però al lavoro per trovare un accordo già in vista della sessione invernale di mercato, sulla base di un prestito con diritto di riscatto da pagare a giugno.

Nonostante gli ostacoli ben ampi, il blitz dell’entourage di Fabian in casa Juventus suggeriscono però alla volontà di trovare la quadra quanto prima da parte di entrambi gli schieramenti. In caso di scenario confermato, lo spagnolo lascerebbe quindi la Francia dopo una stagione e mezzo, tornando in Serie A dove presenta all’attivo 18 gol in 125 presenze con la maglia del Napoli.