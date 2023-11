Un’arma in più per Mazzarri dopo Garcia: la sentenza di Spalletti

Walter Mazzarri è tornato sulla panchina del Napoli ed è pronto ad usare un’arma in più rispetto a Rudi Garcìa: il consiglio arriva da Luciano Spalletti.

Il Napoli ha iniziato ieri una nuova era. Sulla panchina azzurra è arrivato Walter Mazzarri. Il tecnico toscano ha sostituito l’esonerato Rudi Garcìa. Il tecnico francese non ha soddisfatto le aspettative di Aurelio De Laurentiis e dell’intera piazza partenopea. I risultati sotto la guida di Rudi Garcìa sono stati molto deludenti. La squadra non riesce a ripetere le prestazioni che lo scorso anno le hanno permesso di vincere lo scudetto. La sconfitta maturata al novantesimo contro l’Empoli ha segnato la parola fine sulla storia d’amore, forse mai sbocciata, tra Rudi Garcìa e il Napoli.

Aurelio De Laurentiis ha deciso di esonerare Garcìa. Al posto del tecnico francese è arrivato Walter Mazzarri. Per il tecnico di San Vincenzo si tratta della seconda esperienza sulla panchina del Napoli. Come nel 2009, Aurelio De Laurentiis ha chiamato in corsa l’ex allenatore di Inter e Torino. In quel caso, Mazzarri sostituì Roberto Donadoni. La prima esperienza di Mazzarri sulla panchina del Napoli è stato molto positiva. Gli azzurri conquistarono una Coppa Italia e anche la qualificazione in Champions League che a Napoli mancava dai tempi di Diego Armando Maradona.

Il ricordo di Mazzarri, dunque, per i tifosi del Napoli è molto positivo. Per questo motivo, alcuni hanno accolto positivamente il ritorno in panchina di Mazzarri. Altri, invece, avrebbero preferito un altro profilo come Igor Tudor. A frenare l’accordo con il tecnico croato, però, ci sono state alcune divergenze sulla lunghezza del contratto. De Laurentiis, infatti, cercava un traghettatore che accettasse un contratto fino a giugno, mentre Tudor ha chiesto un biennale.

Una nuova arma per Mazzarri: la sentenza di Spalletti

Walter Mazzarri ha iniziato ieri a Castel Volturno la sua seconda avventura partenopea. Il tecnico toscano potrà sfruttare la sosta per conoscere meglio la rosa a sua disposizione.

Nel frattempo, direttamente dal ritiro della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti manda involontariamente un consiglio a Mazzarri. Nel corso della conferenza stampa di vigilia alla sfida alla Macedonia, Spalletti ha parlato così di Elmas.

Di seguito le sue parole:

Avete una tattica speciale per i calciatori della Macedonia? Giocherà come sempre o cambierete formazione?

“La Macedonia è una squadra di tutto rispetto. Non bisogna essere rigidi, ma elastici, nel calcio. Lo facciamo spesso. Elmas sa fare tutte e due le cose, può trovare verticalizzazione nel gioco stretto. Ma dobbiamo avere sempre equilibrio”.

Mazzarri, dunque, potrà affidarsi a Elmas nella seconda fase della stagione. Il macedone, infatti. è stato fondamentale lo scorso anno, ma Rudi Garcìa lo ha un po’ estromesso dalle rotazioni. Mazzarri, invece, potrà sfruttarlo a pieno per risalire in classifica.