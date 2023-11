Slovacchia, problemi per Lobotka: le ultime sull’infortunio

Stanislav Lobotka è impegnato con la sua Slovacchia nelle qualificazioni a Euro 2024. Problemi per lui durante il match contro l’Islanda.

Il campionato si è fermato per lasciar spazio alla sosta per le Nazionali. Per il Napoli, anche in questa sosta, non c’è possibilità di rilassarsi. Sulla panchina degli azzurri si è arrivati al ribaltone. Rudi Garcìa è stato esonerato. Al suo posto è ritornato Walter Mazzarri che da ieri è già a Castel Volturno per provare a costruire un nuovo Napoli.

Infortunio per Lobotka in Nazionale

Walter Mazzarri, a causa della sosta per le Nazionali, non può contare sull’intera rosa a sua disposizione in questi giorni a Castel Volturno. Tra i tanti che sono partiti, c’è anche Stanislav Lobotka che questa sera era impegnato nelle gare di qualificazione a Euro2024.

La sua Slovacchia ha sfida l’Islanda. Per ottenere la qualificazione, alla Nazionale di Lobotka bastava un solo punto. Grazie al risultati di 4-2, però, la Slovacchia ha ottenuto ampiamente il pass per i prossimi Europei.

Sul finale di partita ci sono stati alcuni attimi di paura per il centrocampista del Napoli. Lobotka, infatti, dopo un contrasto aereo, si è accasciato a terra dopo aver messo male il piede a terra. Per lui un problema alla caviglia. I sanitari sono entrati in campi per sincerarsi delle sue condizioni. Dopo due minuti di stop, Lobotka è rientrato in campo e ha concluso il match. Non dovrebbe trattarsi, dunque, di nulla di grave: i tifosi del Napoli e Walter Mazzarri possono stare tranquilli.