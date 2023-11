Poco spazio al Napoli, il CT della Danimarca sicuro: l’ha detto sul futuro di Lindstrom

Jesper Lindstrom è l’oggetto misterioso del calciomercato del Napoli, arrivato tra mille aspettative è rimasto spesso relegato in panchina.

Arrivato con un carico di aspettative altissimo, Jesper Lindstrom non sta trovando tantissimo spazio al Napoli. Pagato circa 30 milioni di euro, l’ex Eintracht Francoforte non è riuscito ad imporsi in azzurro. Ora, però, che in panchina è arrivato Walter Mazzarri, anche le opportunità per l’attaccante danese potrebbero aumentare.

Il CT della Danimarca punta sulla rinascita di Lindstrom al Napoli

Se lo augurano i tifosi partenopei, ma soprattutto il CT della nazionale danese, Kasper Hjulmand, che ha parlato proprio del calciatore azzurro. Ecco quanto riportato da Viaplay:

Credo ancora in Jesper Lindstrom, deve solo ritrovarsi. C’è molta competizione, con tanti grandi calciatori. Il Napoli è una squadra da Champions League, è una squadra campione, e non si arriva lì da giovane e pensi solo di dover giocare. È un po’ troppo presto per trarre conclusioni. Non resterà seduto lì (in panchina, ndr) tutto il tempo. L’anno prossimo ci sarà la fase finale degli Europei, ma credo che sia ancora un po’ troppo presto per trarre conclusioni.

Insomma, secondo il CT della Danimarca ci sono tutte le possibilità affinché l’attaccante riesca ad imporsi anche al Napoli.