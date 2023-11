Mario Rui out almeno un mese, Mazzarri corre ai ripari: cambia ruolo a un calciatore

L’infortunio a Mario Rui, che lo terrà fermo almeno un mese, costringe il Napoli a trovare nuove soluzioni per dare un’alternativa a Olivera.

È ufficialmente cominciata la seconda era di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Il tecnico di San Vincenzo si è insediato con enorme entusiasmo nell’ambiente azzurro per questa sua seconda esperienza alla guida dei partenopei. Il compito chiesto non sarà comunque semplice, il Napoli è campione d’Italia in carica e a Mazzarri e al suo staff viene chiesto di mantenere vivo l’orgoglio del successo di pochi mesi fa.

L’impresa non sarà comunque semplice, seppur il Napoli disponga di una rosa ampia e decisamente tra le più forti in Serie A. Gli obiettivi sono chiari: rientrare almeno tra le prime quattro in campionato e conquistare almeno il pass per gli ottavi di finale di Champions League. In quest’ottica Walter Mazzarri e il suo staff lavoreranno. Eppure le prime difficoltà sono giù dietro l’angolo.

Nelle scorse ore, infatti, sono arrivati i responsi medici riguardanti le condizioni di Mario Rui e Meret. Il portiere, fermatosi nel corso del riscaldamenti del match contro l’Empoli, ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Per lui si prevede uno stop di circa 10 giorni. Più complicata la situazione del terzino portoghese, infortunatosi nei minuti finali della gara con i toscani, che rimediato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Per uno stop previsto intorno ai 30-40 giorni. Un bel problema per Walter Mazzarri, che potrebbe ritrovarsi con il solo Olivera sulla fascia sinistra fino a fine dicembre.

Idea di Mazzarri, Natan terzino sinistro in caso di necessità

Ecco perché il nuovo allenatore del Napoli – riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno – starebbe già pensando a qualche soluzione alternativa. La novità potrebbe essere rappresentata dal cambio ruolo per uno dei calciatori azzurri, ovvero per Natan. Il brasiliano ha già ricoperto il ruolo di terzino mancino nei primissimi anni di carriera, quindi potrebbe adattarsi tranquillamente. Chiaramente si tratterebbe di una soluzione tampone da utilizzare solo in casi particolari.

L’altra possibilità, qualora l’infortunio di Mario Rui dovesse proseguire ancora a lungo, potrebbe essere rappresentata dal ritorno sul mercato alla ricerca di rinforzi. Una possibilità, questa, che al momento sembra comunque abbastanza remota. Il Napoli ha una rosa ampia e Mazzarri ne è a conoscenza. Ciò non toglie che in caso di particolari criticità, soprattutto a gennaio, gli azzurri non possano pensare di intervenire sul mercato.