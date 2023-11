Mario Rui e Meret infortunati, brutte notizie per il Napoli: svelati i tempi di recupero

Brutte notizi per il Napoli e per Walter Mazzarri, svelato per quanto tempo dovranno restare ai box Mario Rui e Alex Meret.

Inizia una nuova era in casa Napoli, con Walter Mazzarri che prende il posto di Rudi Garcia. Tanti i motivi che hanno portato all’esonero del tecnico francese: su tutti i risultati decisamente insoddisfacenti, con tre sconfitte casalinghe in campionato arrivate con Lazio, Fiorentina ed Empoli. Il distacco dalla vetta in Serie A di 10 punti dall’attuale capolista Inter sono già troppi secondo la proprietà, che soltanto pochi mesi fa festeggiava uno scudetto stravinto.

Un altro aspetto che ha fatto tanto discutere fin da inizio stagione è quello relativo alla condizione fisica dei calciatori, con i tanti infortuni (spesso di natura muscolare, ndr) che hanno bloccati i calciatori. Dunque anche la preparazione atletica del professor Rongoni è stata messa in discussione. Insomma, i motivi che hanno portato all’allontanamento di Garcia sono molteplici. E proprio il recupero dei calciatori dagli infortuni sarà il primo problema da risolvere per il nuovo allenatore Walter Mazzarri e il suo staff.

Infortuni per Meret e Mario Rui, per quanto tempo dovranno restare fermi

Dal Konami Training Center, dove nel pomeriggio il tecnico ha diretto il primo allenamento con il Napoli, non sono arrivate buone notizie dall’infermeria. Alex Meret e Mario Rui sono infatti usciti malconci dall’ultimo match di campionato contro l’Empoli. Il portiere ha accusato un fastidio nel corso del riscaldamento prepartita, il terzino si è invece infortunato nei minuti finali della gara, tra l’altro poco dopo il suo ingresso in campo.

Dopo aver svolto gli esami in mattinata, Meret ha riscontrato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Per Mario Rui, invece, lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Non buone notizie per il Napoli, considerata l’entità degli stop per i due calciatori. Note dolenti, dunque, per Walter Mazzarri che dovrà rinunciare a Mario Rui per circa 30-40 giorni. Il terzino portoghese salterà quasi certamente le partite contro Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus, Braga e Cagliari. Meret, invece, resterà fermo per circa 10 giorni ed è a rischio la sua presenza dopo la sosta contro l’Atalanta.

Una doppia tegola non di poco conto per Mazzarri. In particolare potrebbe pesare l’assenza di Mario Rui, visto che il Napoli si ritroverà a proseguire la stagione con un solo terzino mancino di ruolo, ovvero Olivera. Uno stop così lungo che potrebbe indurre la società a cercare soluzioni anche sul mercato, pur di fornire a mister Mazzarri un’alternativa valida sulle fasce.