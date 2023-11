Gioia in Nazionale: esordio assoluto per il giovane talento del Napoli

Arrivano buone notizie in casa Napoli. Il giovane talento azzurro ha appena fatto il suo esordio assoluto in Nazionale.

Il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti. Ovviamente, non c’è Rudi Garcìa, ma Walter Mazzarri. Il tecnico toscano è stato annunciato nella giornata di ieri e da subito si è insediato a Castel Volturno per conoscere la sua nuova squadra. Non tutti, ovviamente, sono presenti a Castel Volturno. Sono ben 12 gli azzurri che sono partiti per gli impegni con le proprie Nazionali.

Che gioia per il baby talento azzurro: esordio in Nazionale

La sosta per le Nazionali non interessa solo le selezioni “maggiori” ma anche le giovanili.

In casa Napoli, si può festeggiare per un esordio assoluto con la Nazionale Italiana Under 21. Giuseppe Ambrosino, baby talento del Napoli e ora in prestito al Catanzaro, ha fatto questa sera il suo debutto con la maglia della Nazionale Under 21. Ambrosino è entrato al 70′ al posto di Willy Gnonto in Italia-San Marino.