Accuse ai calciatori del Napoli e difesa a Garcia: “Svogliati e pigri”

Cambio in panchina per il Napoli: fuori Rudi Garcìa e dentro Walter Mazzarri. Arrivano, ora, accuse verso i calciatori azzurri e la difesa all’ex tecnico.

Il Napoli è pronto a rilanciarsi. I campioni d’Italia, fino a questo momento, hanno deluso le attese. Chiamati a difendere strenuamente lo scudetto conquistato con ampio margine nella passata stagione, il Napoli si ritrova dopo sole 12 giornate a 10 punti dall’Inter capolista. Oltre ai risultati, quello che ha portato all’esonero di Garcìa sono state le prestazioni degli azzurri in questi mesi. Troppe volte, infatti, il Napoli ha palesato grossi problemi a livello di qualità di gioco espresso e tenuta difensiva.

Rudi Garcìa, infatti, era convinto che si potesse vincere anche in modi differenti rispetto allo scorso anno. Il tecnico francese, inoltre, ha più volte palesato la sua sensazione di come le altre squadra avessero capito come fermare il Napoli dello scorso anno e ha cercato soluzioni alternative per provare a far male alle difese avversarie. Garcìa ha provato a costruire, dunque, un Napoli camaleontico, ma il risultato è stato una squadra in completa confusione. Il tecnico ha finito per snaturare anche giocatori cardine della passata stagione. L’esempio lampante è Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è passato dall’essere il cervello del Napoli a mero rubapalloni. Questo ha fatto uscire dalla costruzione del gioco il numero 68 azzurro e ha portato il Napoli a perdere la sua identità di gioco. La fase difensiva non è stata all’altezza della passata stagione. Il Napoli, infatti, ha smesso di pressare alto e ha preferito rintanarsi nella propria area. L’intera impostazione difensiva si è dimostrata sbagliata come in occasione del gol subito in Champions League contro l’Union Berlino.

Esonero Garcìa: arriva la difesa nei confronti del tecnico

La sconfitta maturata al 90′ contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli ha compromesso definitivamente l’avventura di Rudi Garcìa sulla panchina del Napoli.

La colpa di questo inizio di stagione deludente, però, non è solo colpa dell’operato di Rudi Garcìa. Maurizio Pistocchi, noto opinionista ha difeso il tecnico francese e ha lanciato pesanti accuse nei confronti dei calciatori del Napoli.

Di seguito le sue parole pubblicate su “X”: