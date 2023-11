Primo test amichevole a Castel Volturno per Mazzarri: svelata data e avversario

Oggi il primo allenamento di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Ipotesi a sorpresa per la giornata di domani.

Inizia oggi l’avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano, infatti, dirigerà l’allenamento odierno a Castel Volturno per la prima volta dopo l’addio nel 2013. Mazzarri, così, avrà l’opportunità di conoscere meglio la squadra, o quel che ne rimane data la sosta per le Nazionali. Mazzarri, però, potrà comunque contare su giocatori del calibro di Osimhen, Lindstrom e Simeone che sono rimasti a Napoli in quanto non convocati o alle prese con infortuni.

Inizia l’era Mazzarri: allenamento congiunto per conoscere la squadra

Aurelio De Laurentiis si è trovato costretto a esonerare Rudi Garcìa. Il tecnico francese non aveva più possibilità di restare a Napoli dopo i deludenti risultati di questi mesi.

Il patron azzurro ha visto in Mazzarri il condottiere giusto che può condurre la squadra quantomeno in Champions League.

Grazie alla sosta per la Nazionali, Mazzarri avrà qualche giorno in più per poter conoscere meglio i giocatori, la squadra e capire come permettere loro di esprimersi al meglio.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, rivela quale sarà la strategia azzurra per permettere a Mazzarri integrarsi al meglio con la sua nuova squadra. Domani, infatti, a Castel Volturno è previsto un allenamento congiunto con la Juve Stabia. Si tratterà di un’amichevole che permetterà a Mazzarri di iniziare a capire meglio la sua squadra.