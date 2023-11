Mazzarri al Napoli, non solo il contratto annuale: tre aspetti hanno convinto De Laurentiis

Walter Mazzarri torna ad allenare il Napoli dieci anni dopo l’ultima volta: svelati i motivi della scelta di De Laurentiis.

L’avventura di Rudi Garcìa sulla panchina del Napoli è finita dopo appena 16 partite. Il tecnico francese ha pagato a caro prezzo la sconfitta casalinga contro l’Empoli. Il Napoli si ritrova ora al quarto posto e quasi qualificato agli ottavi di finale di Champions League. Aurelio De Laurentiis voleva dare una scossa all’ambiente e ha optato per sostituire Garcìa.

Al posto del tecnico francese, Aurelio De Laurentiis ha optato per Walter Mazzarri. L’uomo che guidò il Napoli di Hamsik, Lavezzi e Cavani, fino agli ottavi di Champions contro il Chelsea nel 2012, è dunque, pronto a sedersi nuovamente sulla panchina azzurra.

De Laurentiis sceglie Mazzarri: svelati i motivi

In lizza per la panchina del Napoli non c’era solo Walter Mazzarri. Oltre al tecnico toscano c’erano in corsa anche Fabio Cannavaro e Igor Tudor. In particolare, il croato sembrava ad un passo dall’arrivo a Napoli, ma poi De Laurentiis ha sorpreso tutti con un cambio di rotta improvviso che ha portato a Mazzarri.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato i motivi che hanno spinto Aurelio De Laurentiis a scegliere Mazzarri.

Secondo il noto quotidiano, pare che siano tre le cause che hanno portato Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Il primo motivo è prettamente tattico: Walter Mazzarri, infatti, ha spiegato a De Laurentiis che non avrà nessun problema nell’abbandonare la tanto amata difesa a tre per giocare con il 4-3-3, modulo più congeniale al Napoli.

Oltre alla tattica, quello che ha spinto De Laurentiis a scegliere Mazzarri, è la sua motivazione nel volere trascinare il Napoli fuori da una situazione negativa. Il terzo motivo, infine, risiede nella capacità di Mazzarri di fare gruppo con la squadra oltre alla capacità di aumentare l’aspetto della preparazione atletica della squadra.