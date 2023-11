L’addio è ufficiale: il comunicato fa il giro di Napoli, avete saputo?

Non solo l’addio di Rudi Garcìa. Nelle ultime ore è maturato un altro addio che sta facendo il giro di Napoli: avete saputo?

Il Napoli si trova ad un bivio della stagione. Gli azzurri, dopo lo straordinario scudetto conquistatolo scorso anno sembrano aver smarrito sé stessi. I ragazzi, agli ordini di Rudi Garcìa, non sono riusciti ad esprimersi su livelli nemmeno vicini a quelli visti lo scorso anno. L’avventura di Garcìa a Napoli è stata un disastro. La conclusione non poteva che essere la sconfitta contro l’Empoli di domenica nel lunch match.

Aurelio De Laurentiis, dopo l’ennesima prestazione deludente si è visto costretto a esonerare il tecnico francese. Il Napoli, infatti, sembra ormai una barca senza controllo e senza timoniere. Garcìa aveva perso il polso della situazione, forse già da diverso tempo. Le reazioni di Kvaratkshelia, Osimhen e Politano alle sostituzioni sono ancora ricordi vividi nella mente dei tifosi azzurri. Il tecnico francese, infatti, non è stato capace di ricreare quell’affiatamento tra squadra e staff che lo scorso anno era fondamentale per la squadra. A testimonianza di ciò ci sono le parole di Victor Osimhen su Luciano Spalletti e il messaggio inviato alla squadra prima di Juventus-Napoli.

De Laurentiis, dunque, ha dovuto scegliere un nuovo allenatore. Le opzioni al vaglio della dirigenza azzurra erano diverse. Inizialmente tutto portava a Igor Tudor, ma il tecnico croato ha chiesto un contratto biennale, mentre De Laurentiis era alla ricerca di un traghettatore fino a giugno. Sullo sfondo c’erano le ipotesi Fabio Cannavaro e Francesco Calzona, ma a spuntarla è stato Walter Mazzarri. Il tecnico toscano ha accettato con gioia il ritorno a Napoli ed è pronto a spingere gli azzurri verso le zone alte della classifica.

Addio confermato: il comunicato impazza per Napoli

Come detto, la partita che è costata il posto a Rudi Garcìa è stata Napoli-Empoli. Garcìa, infatti, per mantenere la sua panchina avrebbe dovuto vincere contro Salernitana, Empoli e contro l’Union Berlino in Champions League. Così non è stato e anche in Champions la vittoria non è arrivata.

Il Napoli, infatti, ha pareggiato contro l’Union Berlino, una squadra che arrivava da 12 sconfitte consecutive. Anche questo ha pesato sull’esonero di Garcìa. Dopo la sfida al Napoli, poi, l’Union Berlino ha perso per 4-0 contro il Bayer Leverkusen.

Non solo Garcìa è stato esonerato. Dopo tredici sconfitte nelle ultime 14 partite, anche Urs FIscher è stato esonerato. Il comunicato dell’Union Berlino è arrivato pochi minuti fa e ha già fatto il giro di Napoli.