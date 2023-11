“Ipotesi ‘promozione’ in prima squadra”: l’idea di Mazzarri fa già sognare i tifosi

Walter Mazzarri dirigerà oggi il primo allenamento a Castel Volturno dopo essere ritornato sulla panchina del Napoli. Il toscano ha un’idea per il futuro.

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. I campioni d’Italia in carica, dopo appena 16 partite, decidono di cambiare guida tecnica e di esonerare Rudi Garcìa. L’impatto del tecnico francese è stato molto negativo sulla squadra azzurra. In questi mesi, il Napoli sfavillante che lo scorso anno ha messo paura a tutta Europa non si è mai visto. Gli azzurri hanno regalato qualche sprazzo di vecchia gloria ad esempio contro Udinese e Lecce, ma nella maggior parte dei casi non sono mai a convincere pienamente.

Le prestazioni offerte da quando è arrivato Garcìa sulla panchina del Napoli, sono state deludenti. Il Napoli non aveva una vera e propria identità di gioco. Gli azzurri non riuscivano a costruire pericoli nella trequarti avversaria e in difesa non riuscivano ad essere compatti. La transizione difensiva era un disastro come dimostrato dal gol subito in Champions League contro l’Union Berlino e la condizione fisica è pessima. Per questi motivi, dopo la sconfitta in casa contro l’Empoli, Aurelio De Laurentiis si è trovato costretto ad esonerare Rudi Garcìa.

Sulla panchina partenopea torna Walter Mazzarri. Per il tecnico di San Vincenzo si tratta di un ritorno a Napoli. Per Mazzarri sarà la terza avventura a tinte azzurre, la seconda come allenatore. L’ultima volta che Mazzarri si è seduto sulla panchina del Napoli era il 2013 e gli azzurri avevano definitivamente smantellato i tre tenori. Dopo la partenza di Lavezzi, anche Cavani era volato alla corte del Paris Saint Germain. A Napoli è rimasto solo Marek Hamsik, entrato di diritto nella storia del Napoli. Mazzarri ha lasciato un ottimo ricordo a Napoli e lui non ha mai dimenticato i colori azzurri: anche questo l’ha spinto ad accettare il Napoli.

Mazzarri-Napoli: idea promozione

Come detto, nella giornata di oggi Mazzarri dirigerà il primo allenamento sulla panchina del Napoli campione d’Italia. Come rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che Mazzarri abbia in mente un’idea che fa sognare i tifosi.

A Napoli, con lui, ci saranno i suoi fedelissimi. Nicolò Frustalupi è pronto a tornare dopo la parentesi con il Napoli Primavera. Con lui anche Beppe Santoro, storico team manager.

Oltre a loro, sempre secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sarà anche Gianluca Grava. Attuale responsabile del settore giovanile azzurro, Grava sarà promosso da Mazzarri ed entrerà a far parte del suo staff. Uno dei fedelissimi in campo del primo Napoli di Mazzarri, è pronto a dare una mano in questo momento di difficoltà.