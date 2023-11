Gli avversari in crisi come il Napoli: gli sfidanti degli azzurri alle corde

Nonostante la miriade di incognite attualmente vive in casa Napoli, gli occhi azzurri si spostano per qualche secondo sulle prossime sfide. Le news.

Napoli, ad oggi, appare come una città ricca di incertezze, seppur l’annuncio ufficiale in merito al nuovo tecnico degli azzurri sia arrivato. Addio Garcia e benvenuto Mazzarri, ma soprattutto, benvenuto ad una formazione partenopea ora in bilico ed in mano ad un tecnico che promette di fungere da semplice traghettatore fino a fine stagione. Una stagione, dunque, che appare come compromessa già nel corso del mese di novembre, ma che potrebbe ancora regalare sorprese nelle settimane a venire. Occhi ben aperti, quindi, sul primo allenamento targato Mazzarri in quel di Castel Volturno, nonché sui prossimi impegni presenti sull’agenda del Napoli.

Dopo la sosta, infatti, il calendario appare in salita e senza pietà. A dimostrarlo, le sfide consecutive contro Atalanta, Juventus, Inter e Real Madrid, che promettono di far molto male ad un Napoli totalmente fuori condizione. In merito al rientro dalla pausa però, qualche notizia in positivo ha avuto modo di incrociare il proprio cammino con il club partenopeo. Per i prossimi avversari dei Campioni d’Italia si prospettano quindi alcune difficoltà.

Atalanta-Napoli, le prime news sul match

Appare come follia parlare di Atalanta-Napoli, prevista per il 26 novembre, alla luce di quanto accaduto nelle ultime giornate nel capoluogo campano. Eppure, i dati appaiono lampanti e le news vanno riportate, dato che anche l’Atalanta ha affrontato alcune difficoltà in vista dell’incontro con i partenopei. Durante la sfida contro l’Udinese, terminata 1-1 solo grazie ad un guizzo di Ederson allo scadere, i nerazzurri hanno dovuto affrontare più di qualche grave perdita. Il centrocampista e perno della squadra De Roon è stato infatti ammonito nei pressi dell’89° minuto di gioco, rimediando una diffida che lo terrà dunque lontano dal campo nel match contro il Napoli.

Stessa sorte, seppur per motivi diversi, toccherà quindi ad Emil Holm. L’esterno, dopo essere entrato al minuto 51 al posto di Hateboer, ha infatti lasciato il campo circa 30 minuti dopo per un problema muscolare, venendo sostituito da Zappacosta. Le condizioni verranno dunque monitorate e rese note nei prossimi giorni, ma è lampante come la situazione in casa Atalanta sia tutta rosa e fiori. Non è però da meno il Napoli, ancora alle prese con poche certezze sia per il domani che per la sfida Gewiss Stadium. L’aspetto più sicuro è però che, alla luce di tali batoste, l’incontro di Bergamo vedrà due squadre affrontarsi soprattutto sul piano emotivo.