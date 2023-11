Chi dopo Mazzarri? La Gazzetta apre al grande nome

Mazzarri sarà l’allenatore del Napoli fino a giugno: per il futuro c’è un grande nome che fa già sognare i tifosi del Napoli.

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. In lizza per sostituire Rudi Garcìa, però, non c’era solo il tecnico toscano. In pole position per diverso tempo e con un accordo che sembrava ad un passo c’era Igor Tudor.

Alla fine il Napoli ha optato per Walter Mazzarri, in quanto accettava anche un contratto di soli sette mesi e poi lasciare a giugno la panchina azzurra.

Mazzarri via a giugno: i tifosi possono sognare per il sostituto

Aurelio De Laurentiis è stato irremovibile sulla lunghezza del contratto. Igor Tudor, infatti, pretendeva un contratto biennale. Il patron azzurro, ha rispedito al mittente la richiesta e ha scelto Mazzarri.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha spiegato nel dettaglio i motivi del mancato accordo con Tudor. Secondo il quotidiano, De Laurentiis non ha accettato un contratto di natura biennale perchè è intenzionato a programmare il futuro con un altro allenatore. Secondo la “Rosea” da giugno potrebbe esserci Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Conte, infatti, ha rifiutato il Napoli a stagione in corso, ma ha ammesso pubblicamente di voler allenare la squadra azzurra. Possibile, dunque, che Conte possa essere il nuovo tecnico del Napoli dalla prossima stagione.