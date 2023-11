ADL scatenato, si valuta un altro grande ritorno: al posto di Meluso

Walter Mazzarri è ritornato a Napoli ben dieci anni dopo l’ultima volta. Aurelio De Laurentiis, però, sarebbe pronto ad un altro ritorno.

Rudi Garcìa non è più l’allenatore del Napoli. Dopo la sconfitta contro l’Empoli maturata nel lunch match di domenica, era impossibile proseguire con il tecnico francese. Garcìa, infatti, è stato sfiduciato, prima dai tifosi che lo hanno fischiato al momento del triplice fischio, poi dallo stesso Aurelio De Laurentiis. Probabilmente, la squadra, lo aveva sfiduciato già da diverso tempo.

Aurelio De Laurentiis, dunque, è dovuto correre ai ripari. Il patron azzurro doveva trovare un tecnico adatto alla situazione che non avesse bisogno di lungo tempo per integrarsi con la squadra e che fosse disposto a fare da traghettatore. La scelta di Aurelio De Laurentiis è ricaduta su Walter Mazzarri. L’ex tecnico di Torino e Cagliari è pronto a far ritorno sulla panchina azzurra. L’ultima volta era il 2013 e il Napoli di Mazzarri aveva fatto gioire per quattro stagioni i tifosi azzurri. Il tecnico toscano, ora, avrà il compito di riportare a Napoli l’entusiasmo che manca dallo scorso anno e soprattutto i risultati positivi che consentano al Napoli di lottare per traguardi importanti.

La scelta di De Laurentiis ha diviso i tifosi. In molti reputano che aver scelto Mazzarri sia quasi un segno di resa per questa stagione e che il Napoli sia già proiettato alla prossima. Altri invece, hanno preso le difese del patron azzurro, vedendo in Mazzarri l’ipotesi migliore in questo momento per il Napoli. Gli altri allenatori in lizza per la panchina dei campioni d’Italia erano Igor Tudor, che è stato vicinissimo all’accordo con il Napoli e il campione del Mondo del 2006, Fabio Cannavaro.

Non solo Mazzarri: pronto un altro ritorno

Con Mazzarri, torneranno diversi componenti dello staff e della squadra che tanto avevano fatto bene oltre 10 anni fa. Il vice del tecnico toscano sarà Nicolò Frustalupi, mentre tornerà anche Beppe Santoro, storico team manager.

Secondo le ultime notizie, nello staff di Mazzarri ci dovrebbe essere posto anche per Gianluca Grava, oggi responsabile del settore giovanile del Napoli.

Questi, però, non sono gli unici ritorni in programma per il Napoli. Secondo quanto riportato da Paolo Bargiggia, pare che Aurelio De Laurentiis abbia in mente un altro ritorno. Il patron azzurro starebbe pensando di riportare all’ombra del Vesuvio, Pierpaolo Marino, storico ds azzurro. Marino andrebbe a prendere il posto di Mauro Meluso, ma non è impossibile che Marino possa affiancare l’attuale ds azzurro.

Il ritorno di Marino, l’uomo che ha acquistato Hamsik e Lavezzi, significherebbe che il Napoli sia pronto a fare mercato già da gennaio.