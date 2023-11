Napoli, rischia anche Meluso? Due nomi per sostituirlo

Non solo Garcia, difatti già esonerato. Anche Meluso appare ad oggi in bilico, con due nomi già pronti in ottica Napoli.

Non vi è un attimo di pace in casa Napoli, dove la corsa al post-Garcia è ufficialmente partita dopo la sconfitta contro l’Empoli. Una debacle che potrebbe aver scaturito una reazione a catena ben più ampia di un cambio in panchina, dove i profili di Tudor e Mazzarri continuano ad essere monitorati. Occhi aperti, infatti, anche su Mauro Meluso, più in bilico che mai ed insidiato da due nomi dell’ultim’ora.

Meluso non convince, il Napoli può cambiare Ds

Fu una scelta abbastanza discutibile quella di Mauro Meluso, arrivato all’ombra del Vesuvio in estate per sostituire l’appena partente Giuntoli. Un colpo alla “De Laurentiis” fu quindi definito dalla stampa, abbastanza incredula nel riportare la news. Eppure, proprio lo stesso De Laurentiis, dopo appena 4 mesi, ha più volte messo in discussione il Ds, che ora rischia concretamente di fare le valigie.

A riportare lo scenario è infatti Tuttosport, che nella propria odierna edizione ha narrato del possibile piano targato Napoli. Visto il momento delicato infatti, ADL sarebbe alla ricerca di un profilo più esperto e carismatico per ricoprire la carica di Ds. Ecco dunque crollare miseramente tutte le certezze di Meluso, insidiato da due nomi che non necessitano senz’altro di presentazioni. Trattasi di Gianluca Petrachi ed Igli Tari, attualmente senza incarico dopo le note esperienze con Roma e Lazio. Le prossime ore potrebbero quindi regalare un altro cambio in gerarchia oltre a quello tanto atteso in panchina.