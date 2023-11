Mazzarri insidia Tudor: un indizio non lascia dubbi, la rivelazione

All’ombra del Vesuvio vi è addirittura spazio per un ballottaggio in chiave post-Garcia. Le ultime news in merito al Napoli.

Non è di certo il clima delle migliori occasioni quello che, ad oggi, si respira tra le mura di Napoli. La sconfitta maturata in casa contro l’Empoli ha difatti posto fine ad una delle parentesi più buie degli ultimi anni azzurri, arrivata in maniera ancor più dolorosa a pochi mesi dallo Scudetto messo in bacheca. Indiscrezioni, testimonianze e addirittura video amatoriali riportano quindi di un Garcia già esonerato e già di ritorno tra i confini della Francia, al termine di un’avventura che in nessun modo prevedeva di andar bene.

In casa Napoli, quindi, non hanno di certo tardato ad arrivare le prime news circa il sostituto dell’ormai ex allenatore, con tanti nomi sin da subito elencati dalle varie testate giornalistiche. Tra i vari Conte, Cannavaro e Gallardo, a spuntarla sembrava esser stato Tudor, ma le ultime notizie di giornata hanno contribuito alla nascita di un vero e proprio ballottaggio tra l’ex Juventus e Walter Mazzarri. Andiamo ad analizzarlo nel dettaglio.

Mazzarri-Tudor, a Napoli è ballottaggio

La sera del 12 novembre nonché l’intera giornata del 13 è stata caratterizzata, all’ombra del Vesuvio, dalla figura di Igor Tudor. L’ex allenatore del Verona ha infatti rappresentato uno dei primi nomi balzati in ottica Napoli nonché richiesto da De Laurentiis in persona, pronto ad intraprendere anche colloqui con il tecnico. Abbastanza discordanti, quindi, i responsi in merito a tale riunione, con Tudor che prima avrebbe abbozzato ad alcune richieste superiori prima di trovare un presunto accordo con il presidente del Napoli. Si parlava dunque di ufficialità già quest’oggi e di primo allenamento a Castel Volturno il 15 novembre, ma la realtà è stata scombussolata da quanto riportato da Gianluca Di Marzio.

Secondo l’esperto infatti, il Napoli sarebbe pronto ad imbastire nuovi colloqui nella giornata odierna. In particolare, essi vedranno come protagonista l’ex Walter Mazzarri. Un profilo già preso in considerazione dagli azzurri nelle scorse settimane, e che ora avrà modo di convincere De Laurentiis in maniera definitiva. Un vero e proprio ballottaggio è quindi nato nel capoluogo campano, dove i tifosi aspettano imperterriti nuove news. Tale duello, infatti, non ha fatto altro che dilatare dei tempi d’accordo che sembravano ormai conclusi. Napoli necessita un allenatore nell’immediato, soprattutto in vista degli allenamenti previsti il 15 novembre a Castel Volturno.

Allenamenti che dunque rischiano di non essere condotti da alcun tecnico, con tale scenario che altro non farebbe che arricchire l’alone surreale e d’incertezza respirato in quel di Napoli. I supporter azzurri sperano quindi nell’immediata soluzione del rebus Tudor-Mazzarri.