“Mazzarri ha annullato tutto”: c’entra la trattativa con il Napoli

Pazzesco retroscena su Mazzarri riportato quest’oggi. Il tecnico è sempre più vicino al tornare ad allenare il Napoli.

Napoli vive da circa 48 ore nell’incertezza generale, a causa dell’imminente esonero di Rudi Garcia. Il francese ha infatti pagato a caro prezzo la sconfitta patita contro l’Empoli, difatti perdendo il posto sulla panchina azzurra e tornando in Francia già nel corso del 13 novembre. Annunci ufficiali ancora non ve ne sono, ma la notizia appare ormai certa all’ombra del Vesuvio. Il comunicato da parte del Napoli, con ogni probabilità, arriverà infatti in seguito all’ingaggio del nuovo tecnico, con tale argomento che ha paralizzato l’intera scena partenopea.

I tifosi vogliono infatti conoscere il nome del nuovo allenatore ed i calciatori necessitano di una figura pronti ad allenarli il 15 novembre a Castel Volturno. De Laurentiis, invece, ha fretta di concludere l’accordo, con le ultime voci che narrano di colloqui con Tudor e con Mazzarri, mentre Fabio Cannavaro resta sullo sfondo. Proprio in merito all’ex tecnico di Napoli e Sampdoria arrivano però news importanti, che forse avvicinano appunto Mazzarri ad un clamoroso ritorno in terra partenopea.

Mazzarri vuole Napoli, la rivelazione non lascia dubbi

Che Napoli sia rimasta all’interno del cuore di Walter Mazzarri è cosa risaputa. La splendida avventura del tecnico in azzurro, durata dal 2009 al 2013, ha infatti lasciato un segno indelebile sia nel tecnico che nel cuore dei tifosi, grazie al ritorno in Champions e alle avventure vissute proprio nella competizione europea. Come dimenticare quindi la sfilza di punti totalizzati oltre il 90° minuto dal Napoli targato Mazzarri, in grado di far più volte esplodere le tribune del Maradona, all’epoca San Paolo. Proprio per questo, il mister si propose agli azzurri in numerose interviste già in seguito ad i primi screzi con Garcia, con tale scenario divenuto concreto da poche ore.

L’accordo tra De Laurentiis e Tudor appare infatti lontano, con l’ex Juventus imperterrito sulla propria richiesta di un biennale. A giovare di ciò, è stato quindi proprio Mazzarri, contattato dalla società campana e disposto a fungere da semplice traghettatore, accettando il contratto semestrale proposto da ADL. Si attendono quindi tutti gli aggiornamenti sul caso, mentre un retroscena in merito all’allenatore è stato da poco rivelato da Sportitalia. Secondo la redazione infatti, Mazzarri sarebbe stato ad un passo, negli scorsi giorni, dal firmare un contratto con un club egiziano, abbandonando però completamente l’ipotesi una volta arrivata la chiamata del Napoli. L’ex ha voglia di ritornare in Campania e freme, in attesa di news, proprio come i tifosi azzurri.