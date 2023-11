Garcia, De Laurentiis spinge per la risoluzione: la reazione dell’entourage

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio dell’esonero di Rudi Garcia, che in questo momento è in Francia in attesa di novità. Si attendono sviluppi, inoltre, sulle modalità del divorzio con il Napoli.

Ore frenetiche in casa Napoli per capire quale sarà il tecnico che subentrerà a Rudi Garcia. Circa l’esonero del francese, non sembrano esserci dubbi. L’allenatore è in questo momento in Francia con la sua famiglia, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del Napoli.

Intanto, a Roma prosegue la caccia di Aurelio De Laurentiis al nuovo allenatore, con Igor Tudor che sembra il nome più gettonato. Nelle ultime ore, però, è avanzata forte la candidatura dell’ex Walter Mazzarri, che nelle prossime ore dovrebbe vedere il numero uno azzurro nella Capitale. Ma come saranno le modalità dell’esonero di Garcia? A fare luce sui possibili sviluppi a tal riguardo è l’edizione odierna de Il Mattino.

Esonero Garcia, il tecnico dice no alla rescissione

Sembra mancare soltanto il consueto tweet del presidente Aurelio De Laurentiis per ufficializzare il divorzio con il tecnico Rudi Garcia. Lo stesso presidente, nella giornata di lunedì, ha parlato della sconfitta dell’Empoli in toni non esattamente entusiastici, a dimostrazione di come il patron sia ormai deciso a esonerare il francese.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui De Laurentiis spingerebbe per la rescissione consensuale del contratto di Garcia. Richiesta, quest’ultima, però rispedita al mittente dagli avvocati del tecnico francese. Non bisogna aspettarsi, dunque, le dimissioni da parte di un tecnico che, a sua volta, attende solo l’annuncio dell’esonero.