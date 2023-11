Ultim’ora panchina Napoli, Di Marzio: “ADL Incontrerà questo tecnico”

In casa Napoli arrivano novità in merito al caso allenatore. Le news in merito al tecnico sorprendono i tifosi azzurri.

Dopo qualche sussulto e debacle di troppo, l’avventura di Rudi Garcia in maglia Napoli ha ormai conosciuto la parola fine. Il francese ha infatti pagato amaramente la sconfitta casalinga contro l’Empoli, che ha dato via ad un vero e proprio toto allenatori all’ombra del Vesuvio. Toto allenatori che, nonostante la situazione Tudor, potrebbe non essere finito. Le news.

Napoli, sondato un altro nome per la panchina

A Napoli, le ultime ore sono state calde all’insegna di Tudor, incontrato dalla società ieri per discutere del contratto. Le indiscrezioni hanno quindi narrato di ufficialità prevista per quest’oggi, anche in vista della necessità di avere un tecnico pronto a gestire gli azzurri mercoledì 15 novembre, giorno della ripresa degli allenamenti. Eppure, quanto riportato da Gianluca Di Marzio ha delineato alla perfezione lo scenario.

Il Napoli non avrebbe infatti terminato i propri colloqui, dato che, dopo Tudor, oggi sarà il turno di Walter Mazzari. L’ex azzurro verrà infatti incontrato in giornata dalla società partenopea, pronta a discutere del contratto anche con lui. Non è però ancora noto se ciò sia solo il preludio ad una lista di colloqui ben definita in casa Napoli o se, dopo aver ascoltato le condizioni di Mazzarri, De Laurentiis passi al prendere la decisione ufficiale circa la propria panchina.