Ex Napoli nello staff di Mazzarri? C’è l’annuncio in diretta

Dopo l’annuncio sull’accordo trovato tra Napoli e Mazzarri, ecco arrivare i primi aggiornamenti in merito allo staff del tecnico.

Non sembrerebbero esserci più dubbi: Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano infatti, De Laurentiis ed il mister avrebbero trovato un accordo fino a giugno 2024, con l’annuncio ufficiale da parte del club atteso nelle prossime ore. Nel frattempo, spuntano gli aggiornamenti in merito allo staff di Mazzarri.

Mazzarri-Napoli, anche Aronica nello staff del tecnico

Ha tutta l’aria di un revival del passato il ritorno di Mazzarri in quel di Napoli. Il tecnico non sarà infatti l’unico ad aggiornare il conto delle esperienze all’ombra del Vesuvio, dato che anche all’interno dello staff potrebbero essere inseriti diversi ex Napoli.

Tra di essi, potrebbe esserci Salvatore Aronica, difensore azzurro proprio negli anni di Mazzarri. Secondo la giornalista Monica Scozzafava, interpellata in quel di KissKiss Napoli dal direttore Valter De Maggio, il palermitano rappresenta un’opzione per lo staff del tecnico.