Allenatore Napoli, conferme sull’idea Mazzarri: c’è un ostacolo per Tudor

Continuano a giungere aggiornamenti in ottica allenatore in casa Napoli. In particolare, spiegata l’ipotesi Mazzarri in alternativa a Tudor.

In quel di Napoli continuano a susseguirsi voci su voci inerenti al ruolo del prossimo allenatore degli azzurri. In particolare, le prime ore della giornata odierna hanno regalato numerosi aggiornamenti sulla questione, con la stampa sbizzarritasi nel rilasciare news minuto per minuto. Giungono quindi conferme sull’ipotesi Mazzarri, spiegata dagli esperti attraverso un ostacolo nella trattativa Tudor.

Ostacolo Tudor, Mazzarri attende il Napoli

Oltre ai principali quotidiani sportivi, ad aggiornare sul caso Napoli ci ha pensato anche l’esperto di mercato Matteo Moretto. Quest’ultimo infatti, tramite un tweet sul social network X, ha spiegato che ancora molta distanza vi è tra De Laurentiis ed Igor Tudor. L’ex Juventus avrebbe difatti declinato l’offerta del patron partenopeo, che presentava un contratto di 6 mesi, ribadendo di voler sottoscrivere un biennale.

Ulteriori colloqui sono quindi attesi tra le due parti quest’oggi, dato che De Laurentiis non vorrebbe privarsi di una figura tanto carismatica come quella di Tudor, ma ecco spiegati i motivi delle indiscrezioni su Mazzarri. Per correre ai ripari infatti, il Napoli avrebbe imbastito contatti anche con l’ex tecnico, anche se la priorità resta trovare l’accordo con il fu allenatore del Marsiglia. A riportare tale scenario, anche Fabrizio Romano.