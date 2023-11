Accordo Napoli-Mazzarri: tutti i dettagli e il programma del pomeriggio

Napoli e Mazzarri sembrerebbe ormai essere un binomio destinato a ricomporsi. C’è l’accordo: tutti i dettagli del caso.

Gli ultimi 3 giorni vissuti in casa Napoli sono stati una vera e propria odissea in merito al caso allenatori. Garcia ha patito la sconfitta contro l’Empoli, dando il via ad una sentita e corposa corsa al mister. Corsa che ha visto partecipare numerosi nomi, da Tudor a Cannavaro, ma vicina a concludersi ben presto con un profilo più in alto di tutti: Walter Mazzarri. L’ex Reggina e Sampdoria sembrerebbe infatti ad un passo dal tornare a vestire i panni di allenatore del Napoli, con tutti i dettagli dell’accordo da analizzare con calma.

Mazzarri-Napoli, l’accordo è ad un passo

Come si è passati da Tudor a Mazzarri nel giro di poche ore? La domanda che la maggior parte dei tifosi azzurri si sta ponendo da questa mattina è proprio questa. La giornata del 13 novembre era stata infatti caratterizzata da una significativa accelerazione nei confronti dell’ex Marsiglia, dato da tutti come il prossimo allenatore del Napoli nonché sostituto di Rudi Garcia. Eppure, i piani sono crollati a monte nel giro di poche ore. Tudor avrebbe infatti rifiutato definitivamente la proposta di De Laurentiis, che aveva posto d’innanzi al tecnico un contratto semestrale. La voglia del serbo di ottenere un biennale ha però prevalso, costringendo ADL a virare su altri profili.

Tra questi, appunto, Walter Mazzarri, già propostosi al Napoli qualche settimana fa in seguito all’1-3 incassato dai partenopei contro la Fiorentina. L’ex non ha infatti mai nascosto di gradire un ipotetico ritorno all’ombra del Vesuvio, vicino a diventare uno scenario concreto nelle prossime ore. Mazzarri ha infatti sin da subito risposto positivamente alla chiamata di De Laurentiis, accantonando addirittura un’altra pista che lo vedeva ad un passo da un club in Egitto.

L’accelerazione definitiva è dunque arrivata nelle ultime ore, come riportato dell’esperto di mercato Fabrizio Romano. L’accordo tra le due parti sarebbe infatti ad un passo, con Mazzarri pronto ad accettare il ruolo di traghettatore per i prossimi 6 mesi. In merito all’intesa, sulla base semestrale, non sono ancora note cifre alcune, ma è sicuro che gli ultimi dettagli stanno per essere limati in sede Filmauro. Secondo Sky infatti, ADL ed il tecnico sarebbero pronti ad incontrarsi per la stretta di mano definitiva, con annuncio che potrebbe arrivare già nel tardo pomeriggio.

In caso di ufficialità, Mazzarri avrebbe appena il tempo di tornare in quel di Napoli prima di recarsi a Castel Volturno. La ripresa degli allenamenti è infatti prevista il 15 novembre all’SSCN Knami Training Center.