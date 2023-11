Ultim’ora, incontro terminato tra De Laurentiis e Tudor: importante novità per il Napoli!

Arrivano aggiornamenti importanti circa l’incontro in corso a Roma tra De Laurentiis e Tudor per definire il futuro della panchina del Napoli.

Sono ore cruciali in casa Napoli per definire il futuro del club. Dopo la sconfitta casalinga per 0-1 con l’Empoli, l’esonero di Rudi Garcia appare una cosa ormai scontata. Il francese non sarà più l’allenatore della squadra azzurra e per il comunicato d’addio si aspetta solo di trovare l’accordo con il sostituto.

Incontro terminato tra Tudor e De Laurentiis, l’agente del croato non era presente all’incontro

Successore individuato in Igor Tudor, ex tecnico di Marsiglia e Verona, tra le altre. Stando a quanto riferito da Sky Sport, da pochi minuti sarebbe terminato l’incontro tra il tecnico croato e il presidente Aurelio De Laurentiis a Roma. All’incontro non era presente l’agente di Tudor, che interverrà in un secondo momento soltanto quando e se il tecnico e il presidente del Napoli getteranno le basi per l’accordo tra le parti.

Dunque bisognerà ancora attendere per l’eventuale fumata bianca, ma sicuramente sono previsti nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.