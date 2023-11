Tudor sempre più vicino al Napoli: sta accadendo in questi minuti

Per l’esonero di Rudi Garcìa si attende solo l’ufficialità. Arrivano novità per quanto riguarda l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina del Napoli.

Il Napoli è pronto a cambiare allenatore. La sconfitta contro un Empoli penultimo in classifica e privo del suo talento più cristallino, ovvero Tommaso Baldanzi, costa caro a Rudi Garcìa. L’ex allenatore di Roma e Lione aveva la chance di invertire la rotta andare alla sosta per le Nazionali con il terzo posto in classifica e una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Per farlo, però, servivano i tre punti ieri contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. La vittoria non è arrivata, anzi è arrivata addirittura una sconfitta pesantissima per l’intero ambiente partenopeo.

I tifosi azzurri, finalmente, ottengono quello che stavano chiedendo a gran voce dalla scorsa sosta per le Nazionali, ovvero l’esonero di Garcìa. Il Napoli, infatti, anche prima della precedente sosta per le Nazionali è uscito sconfitto. Anche in quel caso il futuro di Garcìa era in bilico con Antonio Conte che sembrava pronto ad accettare la proposta azzurra. L’accordo con il tecnico salentino, poi, non è stato raggiunto e allora il Napoli ha deciso di proseguire con Rudi Garcìa. Stavolta, però, non ci potranno essere ripensamenti da parte della dirigenza azzurra. Il rapporto con la piazza partenopea è compromesso per Rudi Garcìa, così come quello con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha sfiduciato nuovamente il tecnico francese andando negli spogliatoi nel corso dell’intervallo di ieri.

Ora sono aperti i casting per trovare il sostituto più adatto di Rudi Garcìa. Al momento ci sono diversi nomi in gioco. Quello che scalda maggiormente il cuore dei tifosi azzurri è certamente quello di Walter Mazzarri. Già sulla panchina azzurra dal 2009 al 2013, Mazzarri ha regalato emozioni uniche al popolo napoletano. Oltre a lui, poi ci sono anche Fabio Cannavaro e Francesco Calzona. In pole position, però c’è Igor Tudor.

Tudor pronto per il Napoli: la novità

Igor Tudor potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli. L’ex Hellas Verona era finito nel mirino di De Laurentiis anche nel corso della scorsa sosta per le Nazionali.

Secondo Sky Sport pare che manchino solo gli ultimi dettagli prima di ufficializzare l’arrivo del tecnico croato sulla panchina azzurra. In questi minuti, infatti, si terrà un incontro tra l’agente di Tudor e la dirigenza azzurra. In caso di fumata bianca, Tudor dirigerà il prossimo allenamento del Napoli previsto per mercoledì.