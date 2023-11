Tudor-Napoli, c’è la richiesta economica del tecnico: un aspetto non lo convince

L’esonero di Garcìa è sempre più vicino. Il Napoli cerca di convincere Igor Tudor: spuntano le richieste del croato.

La sconfitta contro l’Empoli sembra certificare l’addio di Rudi Garcìa al Napoli. Nel mini filotto contro Salernitana, Union Berlino e Empoli gli azzurri dovevano ottenere tre vittorie per salvare la panchina di Rudi Garcìa. Il Napoli, invece, ha vinto solo il derby contro i granata. In Champions ha pareggiato contro una squadra che veniva da 12 sconfitte consecutive e ieri ha perso nuovamente 4-0. Ieri, poi, contro un modesto Empoli è arrivata addirittura una sconfitta che di fatto obbliga De Laurentiis a esonerare Rudi Garcìa.

Esonero Garcìa, spuntano le richieste di Tudor

Nelle ultime ore sono diversi i nomi che si rincorrono per sostituire Rudi Garcìa sulla panchina azzurra. Oltre a quelli di Walter Mazzarri e Fabio Cannavaro, che ieri era presente al Maradona, per sostituire Garcìa c’è anche quello di Igor Tudor.

L’ex tecnico del Verona è in pole position per sostituire Garcìa, ma al momento non è ancora stato trovato un accordo. L’edizione odierna de “Il Mattino” spiega quali sono le richieste del tecnico croato e invece qual è l’idea di De Laurentiis.

Il patron azzurro vorrebbe sostituire Garcìa con un allenatore che accetti un mini contratto fino a giugno e che poi lasci il posto a chi dovrà aprire un nuovo ciclo a Napoli. Igor Tudor, invece, chiede almeno un biennale da almeno 2,5 milioni a stagione. Sempre secondo “Il Mattino” pare che l’agente di Tudor, Anthony Seric, potrebbe incontrare la dirigenza azzurra questa mattina a Roma.