Osimhen rivela: “Offerta pazzesca dall’Arabia Saudita”, perché ha scelto di restare al Napoli

L’offerta dall’Arabia rifiutata, ma le ambizioni future con il Chelsea pronto ad acquistarlo: Victor Osimhen si racconta al podcast di Mikel.

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen ha parlato al podcast organizzato dal connazionale ed ex calciatore del Chelsea, Obi Mikel. Ecco quanto evidenziato:

È stato pazzesco. Più dicevo di no, più aumentavano ancora e ancora la loro proposta economica. È stato letteralmente come: wow! Mi avrebbe cambiato la vita e loro non si sono mai arresi.

Devo essere sincero, non avevo mai pensato di andarmene l’estate scorsa perché il Napoli voleva trattenermi. È stato difficile rifiutare. Ho parlato con il Napoli e ho deciso di restare”